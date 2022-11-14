Год разлук и финансовых взлетов. Что ждет Рыб в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Рыбы.

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Что ждет Рыб в 2023 году?

После семейных закрытых лет 2023 год является, пожалуй, одним из первых в десятилетии, где кардинальным образом уже в независимости от того, хотите вы этого или нет, меняются жизненно важные ситуации. Во-первых, очень многим Рыбам, которые находятся в долгих отношениях, захочется из них выйти. И это не просто так. Дело в том, что семилетний цикл, который открывается с 2023 по по 2030 год предполагает выход в свет. Как правило, это раскрытие потенциала и талантов, что не всегда положительно влияет на личную жизнь, особенно тех, кто находиться в долгих отношениях. Еще хуже, если эти отношения кризисные — 2023 год может их конкретно доломать. Здоровые отношения станут еще крепче.

Если смотреть по общим тенденциям на 2023 год касательно карьеры, то это год, который уводит вас с головой в какую-то рутинную работу. Либо в деятельность, которая напрочь отвлекает вас от работы. Для многих Рыб 2023-й может стать основополагающим в плане новой деятельности. При этом придется отказаться от всего старого. Это неплохо, поскольку 2024, 2025, 2026 — это взрывные годы, то 2023 — это год большого начала, финансового взлета.

В 2023-м Рыбы становятся яркими. Яркие события в личной сфере, в деловой, очень многие Рыбы захотят учиться, переквалифицироваться, а также все это пересекается с какими-то приятными встречами из прошлого, благоприятным и очень полезным контактом с разными поколениями.

2023 год для Рыб — приятный, легкий, мягкий. Хотя могут быть и сомнения, тривоги, страхи.

Также 2023 год говорит о финансовом взлете представителей этого знака. Рыбы, которые были задействованы в больших проектах последние 12 лет, отметят серьезные изменения в лучшую сторону. Вообще 2023 год для Рыб финансово удачный.

Эмоциональный год, но эмоции у Рыб проходят внутренне. Многие захотят увеличить свои активы финансовые, то есть, заработать, Могут быть недоброжелатели, очень много о вас могут рассказывать в 2023 году, неправильно вас понимать, или недопонимать, или специально перефразировать. В личных отношениях вас могут начать подозревать в чем-то, что может также привести в расколу этих отношений. В целом 2023 год для Рыб — год огромных возможностей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho