Рік розлучень та фінансових злетів. Що чекає на Риб у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного водяного кролика для представників знаку Риби.

Related video

Що чекає на Риб у 2023 році?

Після сімейних закритих років 2023 рік є, мабуть, одним із перших у десятилітті, де кардинально вже незалежне від того, хочете ви цього чи ні, змінюються життєво важливі ситуації. По-перше, дуже багатьом Рибам, які перебувають у довгих стосунках, захочеться з них вийти. І це не просто так. Річ у тому, що семирічний цикл, який відкривається з 2023 по 2030 рік передбачає вихід у світ. Як правило, це розкриття потенціалу та талантів, що не завжди позитивно впливає на особисте життя, особливо тих, хто перебуває у довгих стосунках. Ще гірше, якщо ці стосунки кризові — 2023 може їх конкретно зламати. Здорові стосунки стануть ще міцнішими.

Якщо дивитися за загальними тенденціями на 2023 рік щодо кар'єри, то це рік, який веде вас з головою в якусь рутинну роботу. Або в діяльність, яка геть-чисто відвертає вас від роботи. Для багатьох Риб 2023 може стати основним у плані нової діяльності. Однак доведеться відмовитись від усього старого. Це непогано, оскільки 2024, 2025, 2026 — це вибухові роки, то 2023 — це рік великого початку, фінансового злету.

У 2023 Риби стають яскравими. Яскраві події в особистій сфері, в діловій, дуже багато Риб захочуть вчитися, перекваліфікуватися, а також усе це перетинається з якимись приємними зустрічами з минулого, сприятливим і дуже корисним контактом з різними поколіннями.

2023 для Риб — приємний, легкий, м'який. Хоча можуть бути сумніви, тривоги, страхи.

Також 2023 говорить про фінансовий зліт представників цього знака. Риби, задіяні у великих проєктах останні 12 років, відзначать серйозні зміни на краще. Взагалі 2023 для Риб фінансово вдалий.

Емоційний рік, але емоції у Риб проходять внутрішньо. Багато хто захоче збільшити свої активи фінансові, тобто, заробити. Можуть бути недоброзичливці, дуже багато про вас можуть розповідати у 2023 році, неправильно вас розуміти, чи не розуміти, чи спеціально перефразувати. В особистих стосунках вас можуть почати підозрювати в чомусь, що може також привести до розколу цих стосунків. Загалом 2023 для Риб — рік величезних можливостей.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho