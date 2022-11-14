"Орел". Лунный календарь на 14 ноября 2022 года

Один из лучших дней для активных действий, новых целей, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу.

Related video

20-й лунный день. Символ дня — "Орел". Благоприятное время для воплощения крупномасштабных планов, начала реализации серьезных проектов. Мелкую и рутинную работу лучше отложить на завтра. Один из лучших дней для активных действий, новых целей, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу. В этот день нужно стараться сохранять спокойствие, чтобы своими эмоциями не мешать происходящим процессам.

Сегодня лучше не переедать, придерживаться строгой диеты, а еще лучше — сделать разгрузочный день и поголодать. Это очень полезно будет для организма. Не надо напрягать зрение, подвергать себя экстрасенсорному лечению и лечить самому.

Хороший день, чтобы собрать дома друзей или родственников.

В бизнесе этот день будет удачным, опять же, при условии коллективности труда и совместного решения задач.

Стрижку волос в этот день лучше отложить — она может спровоцировать депрессию.

Луна в знаке Рак

В дни Рака люди бывают очень чувствительными и легко ранимыми. Мы углубляемся в себя, погружаемся в свой внутренний мир. Наши переживания становятся важнее событий внешнего мира. Настроение бывает изменчивым, характер – неустойчивым. Исчезает стабильность в поведении. В дни Рака мы легко подвергаемся влиянию внутренних бессознательных импульсов, а потому иногда совершаем неадекватные поступки. К примеру, не задумываясь, идем на риск или на неоправданные жертвы.

В этот период лучше не принимать решений и не совершать необдуманных действий. Надо обеспечить себе удобную обстановку. Поэтому лучшее занятие для дней Рака – наведение уюта в доме. Это занятие не помешает нам погружаться в свой внутренний мир, что становится ярким и красочным.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ