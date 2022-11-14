"Орел". Місячний календар на 14 листопада 2022 року

Один із найкращих днів для активних дій, нових цілей, вибору професії, побудови кар'єри та переходу на нову роботу.

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20-й місячний день. Символ дня — "Орел". Сприятливий час реалізації великомасштабних планів, початку реалізації серйозних проєктів. Дрібну та рутинну роботу краще відкласти на завтра. Один із найкращих днів для активних дій, нових цілей, вибору професії, побудови кар'єри та переходу на нову роботу. У цей день потрібно намагатися зберігати спокій, щоб своїми емоціями не заважати процесам, що відбуваються.

Сьогодні краще не переїдати, дотримуватись суворої дієти, а ще краще — зробити розвантажувальний день та утриматися від їжі. Це буде дуже корисно для організму. Не треба напружувати зір, піддавати себе екстрасенсорному лікуванню та лікувати самому.

Хороший день, щоб зібрати вдома друзів чи родичів.

У бізнесі цей день буде вдалим, знову ж таки, за умови колективності праці та спільного вирішення завдань.

Стрижку волосся у цей день краще відкласти — вона може спровокувати депресію.

Місяць у знаку Рака

У дні Рака люди бувають дуже чутливими та легко вразливими. Ми заглиблюємося в себе, поринаємо у свій внутрішній світ. Наші переживання стають важливішими за події зовнішнього світу. Настрій буває мінливим, характер нестійким. Зникає стабільність у поведінці. У дні Рака ми легко наражаємося на вплив внутрішніх несвідомих імпульсів, а тому іноді здійснюємо неадекватні вчинки. Наприклад, не замислюючись, йдемо на ризик чи невиправдані жертви.

У цей період краще не приймати рішень і не робити необдуманих дій. Треба забезпечити зручне оточення. Тому найкраще заняття для днів Рака — наведення затишку у будинку. Це заняття не завадить нам занурюватися у свій внутрішній світ, що стає яскравим та барвистим.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ