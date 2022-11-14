Кайли Дженнер и Ким Кардашьян в самых трендовых нарядах сходили на благотворительный вечер

Ким снова оделась в стиле куклы Барби от Balenciaga,а Кайли выбрала прозрачное платье от Loewe

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Сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер в шикарных кастомных нарядах сходили на благотворительный вечер благотворительной организации Baby2Baby, которая занимается помощью малоимущим семьям. Ким получила награду и произнесла речь. Об этом пишет Daily Mail.

Организация Baby2Baby из Лос-Анджелеса помогает товарами первой необходимости, таких как подгузники и одежда, детям из малообеспеченных семей.

В ее совет директоров входят, помимо прочего, ряд известных личностей, таких как Николь Ричи, Джессика Альба, стилист Рэйчел Зоуи, Келли Роуленд и Джули Боуэн.

А Ким Кардашьян уже 10 лет поддерживает организацию, как лично, так и через свои компании SKIMS и KKW Beauty. За что и получила награду. Так что она стала главной звездой вечера и поразила своим розовым платьем от Balenciaga в стиле куклы Барби. Стиль Barbiecore покоряет соцсети с июня, когда появились первые снимки со съемок фильма о Барби с Марго Робби.

"Я буду продолжать использовать свой голос и свои ресурсы, чтобы участвовать в вашей миссии, в то время как все мы помогаем Baby2Baby принести равенство и справедливость стольким детям, которые были лишены доступа к предметам первой необходимости", — заявила Ким со сцены, получая награду.

Она недавно рассказала в новом эпизоде шоу про семью Кардашьян, как экстремально худела для платья Мэрилин Монро для Met Gala, но с той поры она похудела еще больше, так что розовое платье оригинального фасона с бантиками смотрелось на ней изумительно.

Образ она дополнила маленькой розовой сумочкой и несколькими кольцами с розовыми камнями.

А ее младшая сестра Кайли Дженнер появилась на вечере в кастомном платье от Loewe, обнажающем плечи и бедра.

[ + – ] Ким Кардашьян и Кайли Дженнер на вечере Baby2Baby Фото: Getty Images

Поддерживала дочерей на вечере и матриарх клана Кардашьян-Дженнер – 67-летняя Крис Дженнер. Для красной дорожки она выбрала черно-серебристое платье от Elie Saab.

[ + – ] Крис Дженнер в Elie Saab

Напомним, именно Эли Сааб создавал свадебное платье Тиффани Трамп, а также наряды для ее матери и подружек невесты для шикарной свадьбы, которая прошла на днях в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.