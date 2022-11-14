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Стиль жизни

Кайли Дженнер и Ким Кардашьян в самых трендовых нарядах сходили на благотворительный вечер

Baby2Baby, ким кардашьян, кайли дженнер, розовое платье, Loewe, Balenciaga, крис дженнер
Фото: Getty Images | Ким Кардашьян и Кайли Дженнер на вечере Baby2Baby

Ким снова оделась в стиле куклы Барби от Balenciaga,а Кайли выбрала прозрачное платье от Loewe

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Сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер в шикарных кастомных нарядах сходили на благотворительный вечер благотворительной организации Baby2Baby, которая занимается помощью малоимущим семьям. Ким получила награду и произнесла речь. Об этом пишет Daily Mail.

Организация Baby2Baby из Лос-Анджелеса помогает товарами первой необходимости, таких как подгузники и одежда, детям из малообеспеченных семей.

В ее совет директоров входят, помимо прочего, ряд известных личностей, таких как Николь Ричи, Джессика Альба, стилист Рэйчел Зоуи, Келли Роуленд и Джули Боуэн.

А Ким Кардашьян уже 10 лет поддерживает организацию, как лично, так и через свои компании SKIMS и KKW Beauty. За что и получила награду. Так что она стала главной звездой вечера и поразила своим розовым платьем от Balenciaga в стиле куклы Барби. Стиль Barbiecore покоряет соцсети с июня, когда появились первые снимки со съемок фильма о Барби с Марго Робби.

Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье Fullscreen
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье Fullscreen
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье Fullscreen
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье Fullscreen
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье Fullscreen
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье Fullscreen
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье
Balenciaga, ким кардашьян, стиль барби, розовое платье

"Я буду продолжать использовать свой голос и свои ресурсы, чтобы участвовать в вашей миссии, в то время как все мы помогаем Baby2Baby принести равенство и справедливость стольким детям, которые были лишены доступа к предметам первой необходимости", — заявила Ким со сцены, получая награду.

Она недавно рассказала в новом эпизоде шоу про семью Кардашьян, как экстремально худела для платья Мэрилин Монро для Met Gala, но с той поры она похудела еще больше, так что розовое платье оригинального фасона с бантиками смотрелось на ней изумительно.

Образ она дополнила маленькой розовой сумочкой и несколькими кольцами с розовыми камнями.

А ее младшая сестра Кайли Дженнер появилась на вечере в кастомном платье от Loewe, обнажающем плечи и бедра.

Baby2Baby, ким кардашьян, кайли дженнер, розовое платье, Loewe, Balenciaga, крис дженнер Fullscreen
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер на вечере Baby2Baby
Фото: Getty Images

Поддерживала дочерей на вечере и матриарх клана Кардашьян-Дженнер – 67-летняя Крис Дженнер. Для красной дорожки она выбрала черно-серебристое платье от Elie Saab.

Крис Дженнер в Elie Saab

Напомним, именно Эли Сааб создавал свадебное платье Тиффани Трамп, а также наряды для ее матери и подружек невесты для шикарной свадьбы, которая прошла на днях в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.