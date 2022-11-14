Дженнифер Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца

Отец знаменитости был известным актером "мыльных опер".

Related video

53-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон сообщила о смерти отца, актера Джона Энистона. В личном профиле Instagram звезда опубликовала архивные фотографии с папой, которые трогательно подписала в память о нем.

Отмечается, что Джон Энистон ушел из жизни в пятницу, 11 ноября, в возрасте 89 лет. Причина смерти неизвестна.

"Любимый папа… Джон Энтони Энистон. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна за то, что ты ушел в небеса с миром — и без боли. И 11.11 не меньше! У тебя всегда был идеальный выбор времени. Это число навсегда будет для меня еще большим смыслом отныне. Я буду любить тебя до конца времен", — написала актриса.

Актер греческого происхождения Джон Энтони Энистон снискал славу благодаря своим ролям в многосерийных фильмах и сериалах. Многим актер запомнился своей ролью Виктора Кириакиса в сериале "Дни нашей жизни", в котором он снимался с 1985 года по 2022 год.

Напомним, что в новом интервью американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о том, что отсутствие любимого человека все-таки угнетает ее.