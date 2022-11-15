"Конь". Лунный календарь на 15 ноября 2022 года

В этот день надо стараться быть на свежем воздухе, зарядиться энергией ветра, благоприятно купаться в холодной воде.

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21-й лунный день. Символ дня — "Конь". Сильный энергетический день, очень полезный для медитаций, духовного роста, высшего самопознания, очищения. Все массовые мероприятия будут удачными — митинги, собрания, коллективные занятия, празднования.

Один из лучших дней для активных действий, интенсивных занятий спортом, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу.

В этот день надо стараться быть на свежем воздухе, зарядиться энергией ветра, благоприятно купаться в холодной воде.

В 21-й лунный день уязвимы печень и почки, поэтому лучше отказаться сегодня от алкоголя, жирной пищи, сладостей.

Для бизнеса это период активных, стремительных действий. День хорош для начала новых проектов. Все задуманное и начатое в этот день будет иметь успех.

На тренировках можно увеличить нагрузку, потому что сама природа дает энергию.

Стрижка в этот день привлечет красоту и благополучие.

Секс в этот день будет прекрасным.

Луна в знаке Лев

Дни Льва способствуют приподнятому, веселому настроению. Нам кажется, что мы все можем, на все способны. Так хочется, чтобы все нас хвалили, делали комплименты. Не скупитесь на добрые слова для других – вас отблагодарят тем же.

В эти дни хорошо ходить на мероприятия, где много народа и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. В эти дни люди уделяют особое внимание внешнему виду: то, как вы выглядите, будет непременно замечено.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ