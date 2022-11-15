"Кінь". Місячний календар на 15 листопада 2022 року

Цього дня треба намагатися бути на свіжому повітрі, зарядитись енергією вітру, сприятливо купатися у холодній воді.

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21-й місячний день. Символ дня — "Кінь". Сильний енергетичний день дуже корисний для медитацій, духовного зростання, вищого самопізнання, очищення. Усі масові заходи будуть вдалими — зустрічі, збори, колективні заняття, святкування.

Один із найкращих днів для активних дій, інтенсивних занять спортом, вибору професії, побудови кар'єри та переходу на нову роботу.

Цього дня треба намагатися бути на свіжому повітрі, зарядитись енергією вітру, сприятливо купатися у холодній воді.

У 21-й місячний день печінка та нирки вразливі, тому краще відмовитися сьогодні від алкоголю, жирної їжі, солодощів.

Для бізнесу це період активних, швидких процесів. День хороший для початку нових проєктів. Все задумане та розпочате цього дня матиме успіх.

На тренуваннях можна збільшити навантаження, оскільки сама природа дає енергію.

Стрижка цього дня притягне красу та добробут.

Секс у цей день буде чудовим.

Місяць у знаку Лева

Дні Лева сприяють піднесеному, веселому настрою. Нам здається, що ми все можемо, на все здатні. Так хочеться, щоби всі нас хвалили, робили компліменти. Не скупіться на добрі слова для інших — вам віддячать тим самим.

Цими днями добре ходити на заходи, де є багато людей і панує святкова атмосфера: у театр, на концерт, у гості. У ці дні люди приділяють особливу увагу зовнішньому вигляду: те, як ви маєте вигляд, буде неодмінно помічено.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ