Дмитрий Харатьян рассказал, как его дочь страдает от "русофобии" в Европе

Александра Харатьян уже много лет живет в Швеции и является гражданкой этой страны

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Известный российский актер Дмитрий Харатьян дал интервью, в котором рассказал, как его 38-летняя дочь Александра страдает от "русофобии", проживая в Европе. Но все же останется там жить и в Россию не вернется.

Интервью о своей семье звезда фильма "Гардемарины, вперед" дал в программе "Судьба человека" Бориса Корчевникова.

"Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией — у нее моя. Конечно, всем русским сложно жить там. Ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза", — посетовал Харатьян.

Сама Александра Харатьян, судя по ее Instagram, вполне довольна жизнь в Швеции. Она работает "лицензированным лайфстайл коучем, ментором и мотивационным экспертом". Она пишет, что проводит мотивационные сессии и работает с иммигрантами из разных стран.

До переезда в Швецию Александра более 8 лет работала в области поиска и подбора персонала для западных и российских компании. Более 6 лет занималась развитием бизнеса и спонсорскими проектами в сегменте ивент-индустрии и шоу-бизнеса.

[ + – ] Дмитрий Харатьян с дочерью Александрой Фото: Соцсети

Напомним, Александра – дочь Харатьяна от продюсера Марины Буримовой. В 1988 году супруги развелись, Буримова вышла замуж второй раз и вместе с мужем также проживает в Швеции.

У Харатьяна также есть сын Иван от актрисы и королевы красоты "Мисс Тирасполь — 1988" Марины Майко.

Иван три года прожил на Мальте, как объяснил Харатьян, в воспитательных целях.

"Иван учился в русской школе, по русской программе. Почему там? Там два было момента. Первый — это язык — английский. Второе — мы хотели самостоятельности. Он был домашний ребенок. Немножко рассеянный, расхлябанный. А там почти интернат", — пояснил актер.

Вернувшись в Россию, Иван поступил во ВГИК, и сейчас является дипломированным режиссером.

Напомним, Дмитрий Харатьян поддерживает войну в Украине. Он даже приезжал в оккупированную Макеевку и давал там концерт. За свою деятельность он получил солидный гонорар. Также он часто ездил в оккупированный Крым. Сведения о Дмитрии Харатьяне были внесены в базу данных сайта "Миротворец".