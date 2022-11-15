Дмитро Харатьян розповів, як його дочка страждає від "русофобії" у Європі

Олександра Харатьян уже багато років живе у Швеції і є громадянкою цієї країни.

Related video

Відомий російський актор Дмитро Харатьян дав інтерв'ю, в якому розповів, як його 38-річна дочка Олександра страждає від "русофобії", проживаючи в Європі. Але все ж таки залишиться там жити і в Росію не повернеться.

Інтерв'ю про свою родину зірка фільму "Гардемарины, вперед" дав у програмі "Судьба человека" Бориса Корчевнікова.

"Дуже складно там зараз жити, по-перше, з таким прізвищем — у неї моє. Звичайно, всім росіянам складно жити там. Адже є певне ставлення. Існує яскраво виражена русофобія. Але вона тримає, як розумію, певний нейтралітет. Тому що їй там треба жити. Вона вже громадянка Євросоюзу", — нарік Харатьян.

Сама Олександра Харатьян, судячи з її Instagram, цілком задоволена життям у Швеції. Вона працює "ліцензованим лайфстайл коучем, ментором і мотиваційним експертом". Вона пише, що проводить мотиваційні сесії та працює з іммігрантами з різних країн.

До переїзду у Швецію Олександра понад 8 років працювала в галузі пошуку та підбору персоналу для західних і російських компанії. Понад 6 років займалася розвитком бізнесу та спонсорськими проєктами в сегменті івент-індустрії та шоу-бізнесу.

[ + – ] Дмитро Харатьян із дочкою Олександрою Фото: Соцсети

Нагадаємо, Олександра — дочка Харатьяна від продюсерки Марини Буримової. У 1988 році подружжя розлучилося, Буримова вийшла заміж вдруге і разом із чоловіком також проживає у Швеції.

У Харатьяна також є син Іван від акторки та королеви краси "Міс Тирасполь — 1988" Марини Майко.

Іван три роки прожив на Мальті, як пояснив Харатьян, у виховних цілях.

"Іван навчався в російській школі, за російською програмою. Чому там? Там два було моменти. Перший — це мова — англійська. Друге — ми хотіли самостійності. Він була домашньою дитиною. Трохи розсіяним, розхлябаним. А там майже інтернат", — пояснив актор.

Повернувшись до Росії, Іван вступив у ВДІК, і зараз є дипломованим режисером.

Нагадаємо, Дмитро Харатьян підтримує війну в Україні. Він навіть приїжджав в окуповану Макіївку і давав там концерт. За свою діяльність він одержав солідний гонорар. Також він часто їздив в окупований Крим. Відомості про Дмитра Харатьяна було внесено до бази даних сайту "Миротворець".