Итальянские дизайнеры представили проект плавучего города в форме черепахи

На строительство города уйдет до восьми лет. Если концепция будет реализована, она станет самой большой плавучей конструкцией в мире из когда-либо построенных.

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Итальянская дизайнерская студия Lazzarini представила концепт плавучего города на 60 тысяч гостей, который будет иметь форму черепахи, работать на солнечной энергии, а предварительная стоимость строительства составляет свыше 8 млрд долларов. Проект города появился на странице студии в соцсетях.

Концепция "тераяхты", называемой Pangeos, будет включать в себя отели, торговые центры и парки, взлетно-посадочную полосу для самолетов и вертолетные площадки.

Судно в форме черепахи будет иметь длину 550 метров и ширину 610 метров, и на его постройку уйдет восемь лет. Если концепция будет реализована, она станет самой большой плавучей конструкцией в мире из когда-либо построенных.

В Lazzarini надеются, что их амбициозная концепция будет построена после периода краудфандинга, связанного с NFT. Строительство продлится восемь лет. Конструкторы предполагают, что специально для этого проекта придется создать гигантскую верфь.

"Terayacht нуждается в Terashipyard: концепция судна аналогичного размера включает в себя реализацию конкретной инфраструктуры верфи/плотины, которая затопляется, чтобы поднять "тераяхту" в воздух, когда она будет спущена на воду.

Воображаемая инфраструктура верфи для строительства имеет ширину 650 метров и длину 600 метров, что обеспечивает прямой доступ к морю.

Гигантский корпус Pangeos с осадкой 30 метров состоит из девяти различных носовых частей и разделен на несколько блоков. Он оснащен девятью высокотемпературными сверхпроводниковыми двигателями: каждый полностью электрический двигатель мощностью 16 800 л.с., работающий от различных бортовых источников энергии.

"Приводимая в движение реактивной трансмиссией, терраструктура сможет двигаться со скоростью пять узлов. Во время плавания большие крылья будут получать энергию от разбивающихся волн, и Pangeos будет постоянно плавать без выбросов по морям планеты Земля. Кроме того, на крыше установлены солнечные батареи, которые обеспечивают часть необходимой чистой энергии для питания тераяхты", – рассказали разработчики. Они также сообщили, что запускают краудфандинговую инициативу по продаже виртуальных пространств гидроцикла. Размещение варьируется от квартир и домов до "супервилл" и королевских дворцов:

"Виртуальные пространства гидроцикла также можно приобрести в рамках NFT. Пользователи смогут собирать определенный контент и получать доступ к виртуальным свойствам со своими учетными данными".

Свое название Pangeos берет от Пангеи, суперконтинента, существовавшего миллионы лет назад в позднем палеозое и раннем мезозое.

"Если это будет реализовано, судно в форме черепахи станет крупнейшим в мире плавучим сооружением из когда-либо построенных", – подчеркнули в Lazzarini.

Напомним, в Саудовской Аравии начали возводить грандиозный горизонтальный небоскреб "Линия".