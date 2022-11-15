Італійські дизайнери представили проєкт плавучого міста у формі черепахи

На будівництво міста піде до восьми років. Якщо концепція буде реалізована, вона стане найбільшою плавучою конструкцією у світі з будь-коли побудованих.

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Італійська дизайнерська студія Lazzarini представила концепт плавучого міста на 60 тисяч гостей, яке матиме форму черепахи, працюватиме на сонячній енергії, а попередня вартість будівництва складає понад 8 млрд доларів. Проєкт міста з'явився на сторінці студії в соцмережах.

Концепція "тераяхти", званої Pangeos, включатиме готелі, торгові центри та парки, злітно-посадкову смугу для літаків і вертолітні майданчики.

Судно у формі черепахи матиме довжину 550 метрів і ширину 610 метрів, і на його спорудження піде вісім років. Якщо концепція буде реалізована, вона стане найбільшою плавучою конструкцією у світі з будь-коли побудованих.

У Lazzarini сподіваються, що їхня амбітна концепція буде побудована після періоду краудфандингу, пов'язаного з NFT. Будівництво триватиме вісім років. Конструктори припускають, що для цього проєкту доведеться створити гігантську верф.

"Terayacht потребує Terashipyard: концепція судна аналогічного розміру включає реалізацію конкретної інфраструктури верфі/греблі, яка затоплюється, щоб підняти "тераяхту" в повітря, коли вона буде спущена на воду.

Уявна інфраструктура верфі для будівництва має ширину 650 метрів і довжину 600 метрів, що забезпечує прямий доступ до моря.

Гігантський корпус Pangeos із осіданням 30 метрів складається з дев'яти різних носових частин і поділений на кілька блоків. Він оснащений дев'ятьма високотемпературними надпровідниковими двигунами: кожен повністю електричний двигун потужністю 16 800 к.с., що працює від різних бортових джерел енергії.

Під час плавання великі крила будуть отримувати енергію від хвиль, що розбиваються, і Pangeos постійно плаватиме без викидів по морях планети Земля. Крім того, на даху встановлені сонячні батареї, які забезпечують частину необхідної чистої енергії для живлення тераяхти", — розповіли розробники. Вони також повідомили, що запускають краудфандингову ініціативу щодо продажу віртуальних просторів гідроциклу. Розміщення варіюється від квартир і будинків до "супервілл" і королівських палаців:

"Віртуальні простори гідроциклу також можна придбати в межах NFT. Користувачі зможуть збирати певний контент і отримувати доступ до віртуальних властивостей зі своїми обліковими даними".

Свою назву Pangeos бере від Пангеї, суперконтиненту, що існував мільйони років тому в пізньому палеозої та ранньому мезозої.

"Якщо це буде реалізовано, судно у формі черепахи стане найбільшою у світі плавучою спорудою з будь-коли побудованих", — наголосили в Lazzarini.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії почали зводити грандіозний горизонтальний хмарочос "Лінія".