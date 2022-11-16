"Слон по имени Ганеша.". Лунный календарь на 16 ноября 2022 года

Это день щедрости и заботы по отношению к детям и учащимся. Для бизнесменов это очень удачный день. Особенно для работы внутри компании и спонсорства.

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22-й лунный день. Символ дня — Слон по имени Ганеша. Это день глубокой мудрости, получение новых знаний и обретения на их основе практических результатов.

В этот день хорошо делится опытом. Вообще лучший день для мудрецов и философов. Очень полезно заняться самообразованием.

Сегодня лучше не начинать новые дела и не отправляться в путешествия. Не следует допускать физических и эмоциональных перегрузок.

Это день щедрости и заботы по отношению к детям и учащимся.

Для бизнесменов это очень удачный день. Особенно для работы внутри компании и спонсорства.

Не нужно себя слишком строго ограничивать в питании, соблюдать строгую диету. Разрешается хорошо поесть – вреда не будет. Это единственный день во всем лунном цикле, когда употребление сладкого желательно и всячески приветствуется.

Удачный день для любого гадания.

Стрижка волос будет очень удачной, подарит хорошее настроения.

Луна в знаке Лев

Дни Льва способствуют приподнятому, веселому настроению. Нам кажется, что мы все можем, на все способны. Так хочется, чтобы все нас хвалили, делали комплименты. Не скупитесь на добрые слова для других – вас отблагодарят тем же.

В эти дни хорошо ходить на мероприятия, где много народа и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. В эти дни люди уделяют особое внимание внешнему виду: то, как вы выглядите, будет непременно замечено.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ