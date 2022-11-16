"Слон на ім'я Ганеша". Місячний календар на 16 листопада 2022 року

Це день щедрості й турботи стосовно дітей і учнів. Для бізнесменів це дуже зручний день, особливо для роботи всередині компанії та спонсорства.

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22-й місячний день. Символ дня — слон на ім'я Ганеша. Це день глибокої мудрості, отримання нових знань і набуття на їхній основі практичних результатів.

Цього дня добре ділитися досвідом. Взагалі найкращий день для мудреців і філософів. Дуже корисно зайнятися самоосвітою.

Сьогодні краще не розпочинати нові справи та не вирушати в подорожі. Не слід допускати фізичних і емоційних навантажень.

Це день щедрості й турботи стосовно дітей і учнів.

Для бізнесменів це дуже зручний день. Особливо для роботи всередині компанії та спонсорства.

Не потрібно себе занадто строго обмежувати в харчуванні, дотримуватися суворої дієти. Дозволяється добре поїсти — шкоди не буде. Це єдиний день у всьому місячному циклі, коли вживання солодкого бажане та всіляко вітається.

Вдалий день для будь-якого ворожіння.

Стрижка волосся буде дуже вдалою, подарує гарний настрій.

Місяць у знаку Лева

Дні Лева сприяють піднесеному, веселому настрою. Нам здається, що ми все можемо, на все здатні. Так хочеться, щоби всі нас хвалили, робили компліменти. Не скупіться на добрі слова для інших — вам віддячать тим же.

Цими днями добре ходити на заходи, де багато народу й панує святкова атмосфера: у театр, на концерт, у гості. У ці дні люди приділяють особливу увагу зовнішньому вигляду: те, який ви маєте вигляд, буде неодмінно помічено.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ