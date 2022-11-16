Новые знания, рост карьеры и знакомства. Что ждет Овнов в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Овен.

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Что ждет Овнов в 2023 году?

2023 год очень важный для Овнов. Один из важнейших за последние 10 лет, тот год, который выводит Овнов на сцену — там, где Овен может раскрыться, продемонстрировать свои таланты. А вообще год будет учить Овнов усидчивости, поэтому если вы слишком вспыльчивы или взбалмошны, то придется бороться с определенными трудностями. Особенно успешным будет год для людей, которые поставили некую цель, начали трансформироваться — 2023 и 2024 годы помогут раскрыть ваш колоссальный потенциал. Те Овны, которые занимаются какой-то аналитической деятельностью, конечно, этот год, особенно первая его половина, углубит вас в новые знания либо даст предпосылки к тому, как вы можете раскрыться или усилить свои знания, поэтому в этом смысле 2023 год — очень перспективный, карьерный. Стоит обратить внимание на финансовое положение — оно будет стабильным. Также Овнам стоит не забывать о том, что год говорит о партнерстве. Причем, если вы — наемный работник, то есть серьезные опасения потерять работу из-за вашего правдорубства, прямолинейности. Те Овны, которые работают на себя или подходят к этому моменту, для вас будет важным заручиться поддержкой близких людей. В целом, если брать общую характеристику года, то этот год будет очень общественным, очень многие Овны почувствуют себя лидерами. Также 2023 год меняет для Овнов не только общественные связи, но может поменять вашу личную жизнь. Овны, которые находятся давно в личных отношениях, как минимум 5 лет, год Черного Кролика может существенно потрепать качество этих отношений, как бы показывая всю их предсказуемость и понимание того, что из этого будет в ближайшем будущем. То есть, кризисные ситуации в личной жизни могут быть достаточно серьезными. Овнам придется учиться сдерживать себя и сглаживать острые углы. Что же касается тех Овнов, которые находятся в "свободном полете", то 2023-й для них будет очень бурным. Будет много разнообразного общения, вам могут попадаться люди, которые близки вам по мысли формы, близки вам ментально, с которыми могут завязываться личные отношения. Год обещает также очень много поездок, в том числе — обучающих, с каким-то уклоном и как раз в таких поездках могут возникать очень интересные знакомства. Для многих Овнов будет крайне заметен элемент подвижной психосоматики, полезным будет внимательно следить за своим здоровьем. Второе полугодие для Овнов будет очень ярким, важно не удерживать старые связи и контакты и быть готовым к новым важным встречам.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho