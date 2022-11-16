Нові знання, зростання кар'єри та знайомства, здатні змінити життя. Що чекає на Овнів у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного водяного кролика для представників знака Овен.

Related video

Що чекає на Овнів у 2023 році?

2023 дуже важливий для Овнів. Один із найважливіших за останні 10 років, той рік, який виводить Овнов на сцену — там, де Овен може розкритися, продемонструвати свої таланти. А взагалі рік навчатиме Овнів посидючості, тому якщо ви надто запальні або химерні, то доведеться боротися з певними труднощами. Особливо успішним буде рік для людей, які поставили якусь мету, почали трансформуватися — 2023 та 2024 роки допоможуть розкрити ваш колосальний потенціал. Ті Овни, які займаються якоюсь аналітичною діяльністю, звичайно, цей рік, особливо перша його половина, поглибить вас у нові знання або дасть передумови до того, як ви можете розкритися або посилити свої знання, тому в цьому сенсі 2023 рік є дуже перспективним, кар'єрним. Варто звернути увагу на фінансове становище — воно буде стабільним. Також Овнам варто не забувати про те, що рік говорить про партнерство. Причому, якщо ви найманий працівник, то є серйозні побоювання втратити роботу через ваше правдорубство, прямолінійність. Ті Овни, які працюють на себе або підходять до цього моменту, вам буде важливим заручитися підтримкою близьких людей. Загалом, якщо брати загальну характеристику року, то цей рік буде дуже громадським, дуже багато Овнів відчують себе лідерами. Також 2023 змінює для Овнів не тільки суспільні зв'язки, але може змінити ваше особисте життя. Овни, які перебувають давно в особистих стосунках, як мінімум 5 років, рік Чорного Кролика може суттєво потріпати якість цих стосунків, нібито показуючи всю їхню передбачуваність і розуміння того, що з цього буде найближчим часом. Тобто кризові ситуації в особистому житті можуть бути досить серйозними. Овнам доведеться вчитися стримувати себе та згладжувати гострі кути. Що ж до тих Овнів, які перебувають у "вільному польоті", то 2023-й для них буде дуже бурхливим. Буде багато різноманітного спілкування, вам можуть траплятися люди, які близькі вам за думками, близькі вам ментально, з якими можуть зав'язуватися особисті стосунки. Рік обіцяє також дуже багато поїздок, у тому числі навчальних, із якимось ухилом, і якраз у таких поїздках можуть бути дуже цікаві знайомства. Для багатьох Овнів буде вкрай помітний елемент рухомої психосоматики, корисним буде уважно стежити за своїм здоров'ям. Друге півріччя для Овнів буде дуже яскравим, важливо не утримувати старі зв'язки та контакти та бути готовим до нових важливих зустрічей.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho