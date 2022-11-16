Сильное партнерство, новые отношения и финансовая стабильность. Что ждет Тельцов в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Телец.

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Что ждет Тельцов в 2023 году?

Для Тельцов 2023 год будет достаточно праздным — это тот год, который выводит их из закулисья. Время, когда Тельцы были в абсолютном неведении и не понимали, что будет дальше — заканчивается. Этот год Кролика принесет множество ярких событий для Тельцов, в первую очередь — в личной жизни. Весь этот год будет идти под знаком отношений. Начало года будет немножко расслабляющим, первые три месяца возможно уйдут на поиски новой деятельности, переезда в другой город или страну. Стоит помнить, что 2023 год для Тельцов — это взлетная полоса, потому как год крупных начал и изменений — это все таки 2024 год. В 2023 Тельцам нужно быть абсолютно откровенными и безэмоциональными. Те Тельцы, которые находятся в "свободном полете" будут приятно удивлены новостями, которые принесет этот год. Особо интересные знакомства будут в новых поездках, особенно для тех Тельцов, которые переедут в другую страну. В результате этих изменений меняется и общество вокруг вас. С середины года у Тельцов выйдут на первый план вопросы карьеры. Это серьезные изменения, потому что 2023 год — это год партнерства, потому бытовый и лирические темы немного отойдут на задний план. Тельцы готовятся к большому прыжку — после 2022 года, когда очень многие Тельцы прошли мощную трансформацию. Предполагается,что в 2023 году Тельцы встретят очень влиятельно партнера, сильную личность, профессионала в своем деле. От них вы можете получить хорошее предложение о сотрудничестве. Но есть и темная сторона для Тельцов — это понимание раскольничества. То есть, многим, кому удалось продержаться на старом рабочем месте, 2023 год принесет много непонимания, конфликтов с коллегами. Многие Тельцы захотят проявлять свои лидерские качества, проявлять инициативу индивидуального труда. Начиная с сентября, многие Тельцы будут понимать, что никаких возвратов в прошлое больше нет. Партнерство усиливается и переходит грань — до 2024 года. Также в 2023 году Тельцы могут встречать очень ветреных, ненадежных людей. Это не сразу станет понятно, поэтому часть негатива будет присутствовать. Поэтому прежде чем близко знакомится, прислушивайтесь к тому, что эти люди говорят и что делают. 2023 -й будет годом финансового улучшения, но не у всех Тельцов. Многие не будут понимать насколько такая финансовая стабильность будет перспективной и надежной. Но в финансовом плане 2023 год будет финансово качественней — в сравнении с 2022-м.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho