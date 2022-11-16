Сильне партнерство, нові відносини та фінансова стабільність. Що чекає на Тельців у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного водяного кролика для представників знаку Телець.

Related video

Що чекає на Тельців у 2023 році?

Для Тельців 2023 рік буде досить бурхливим — це той рік, який виводить їх з лаштунків. Час, коли Тельці були в абсолютному незнанні й не розуміли, що буде далі — закінчується. Цей рік Кролика принесе безліч яскравих подій для Тельців, насамперед в особистому житті. Весь цей рік йтиме під знаком відносин. Початок року буде трохи розслабленим, перші три місяці можливо підуть на пошуки нової діяльності, переїзду в інше місто чи країну. Варто пам'ятати, що 2023 рік для Тельців — це злітна смуга, тому що рік великих початків і змін — це 2024 рік. У 2023 році Тельцям потрібно бути абсолютно відвертими та беземоційними. Ті Тельці, які перебувають у "вільному польоті", будуть приємно здивовані новинами, які принесе цей рік. Особливо цікаві знайомства будуть у нових поїздках, особливо для Тельців, які переїдуть в іншу країну. Внаслідок цих змін змінюється і суспільство навколо вас. З середини року у Тельців вийдуть на перший план питання кар'єри. Це серйозні зміни, бо 2023 рік — це рік партнерства, бо побутові та ліричні теми трохи відійдуть на задній план. Тельці готуються до великого стрибка — після 2022 року, коли дуже багато Тельців пройшли потужну трансформацію. Передбачається, що у 2023 році Тельці зустрінуть дуже впливово партнера, сильну особистість, професіонала у своїй справі. Від них ви можете отримати хорошу пропозицію співпраці. Але є й темна сторона для Тельців — це розуміння розкольництва. Тобто багатьом, кому вдалося протриматися на старому робочому місці, 2023 принесе багато нерозуміння, конфліктів з колегами. Багато Тельців захочуть виявляти свої лідерські якості, виявляти ініціативу індивідуальної праці. Починаючи з вересня, багато Тельців розумітимуть, що жодних повернень у минуле більше немає. Партнерство посилюється та переходить межу — до 2024 року. Також у 2023 році Тельці можуть зустрічати дуже вітряних, ненадійних людей. Це не відразу стане зрозуміло, тому частина негативу буде присутня. Тому, перш ніж близько знайомиться, прислухайтеся до того, що ці люди говорять і що роблять. 2023 рік буде роком фінансового покращення, але не у всіх Тельців. Багато хто не розумітиме наскільки така фінансова стабільність буде перспективною та надійною. Але у фінансовому плані 2023 рік буде фінансово якіснішим — порівняно з 2022 роком.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho