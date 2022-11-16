Изношенную пару обуви Стива Джобса продали почти за $219 тысяч

Изначально за старые шлепанцы планировали выручить максимум $80 тысяч, однако результат превзошел все ожидания.

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Пару старых замшевых коричневых шлепанцев Birkenstock Arizona, которые носил основатель Apple Стив Джобс, ушла с молотка на Julien's Auctions за рекордные $218 750, при том, что организаторы рассчитывали выручить за них от $60 000 до $80 000.

Джобс придерживался принципа, что технические руководители должны носить одну и ту же базовую одежду на публичных выступлениях. Эти шлепанцы Стив носил в 1970-х и 80-х годах, а в 1980-х их спас от перспективы отправиться на свалку Марк Шефф, шеф-повар, управляющий домом Стива Джобса.

"Стив Джобс носил эти шлепанцы во многие поворотные моменты истории Apple. В 1976 году он положил начало компьютеру Apple в гараже Лос-Альтос вместе с соучредителем Apple Стивом Возняком, время от времени надевая эти сандалии", – говорится в онлайн-листинге аукционного дома.

"Шлепанцы постоянно использовались, но все еще кажутся целыми. Все сандалии украшены оригинальными регулируемыми пряжками Birkenstock и тиснением Birkenstock на внутреннем крае ремешков из замши. Стелька из пробки и джута сохраняет отпечаток стопы Стива Джобса, который сформировался за годы использования. Резиновые подошвы сандалий сильно изношены в результате использования. Включает в себя жесткий чехол для безопасного хранения и транспортировки", – сообщили в аукционном доме.

Согласно описанию на Julien's Auctions, шлепанцы были частью нескольких выставок, включая, помимо прочего, Salone del Mobile в Милане в 2017 году, в штаб-квартире Birkenstock в Рамсе (Германия) в том же году, на первом аукционе Birkenstock в США, в магазине в Сохо в Нью-Йорке, в IMM Koln, на мебельной ярмарке в Кельне (Германия), Zeit Event Berlin для журнала Die Zeit в 2018 году и совсем недавно в Музее истории Вюртемберга в немецком Штутгарте.

Во время демонстрации обуви с компанией Birkenstock бывшая подруга Стива Джобса и мать его первого ребенка Стива Джобса, Лизы Бреннан-Джобс Крисанн Бреннан имела возможность увидеть шлепанцы, подержать в руках и поговорить об этом культовом элементе гардероба во время съемок. Она была взволнована увидеть культовые шлепанцы Стива Джобса спустя три десятилетия. В интервью Vogue под названием "Apple встречает Birkenstock" Бреннан упоминает:

"Они были его униформой. Самое замечательное в униформе то, что вам не нужно беспокоиться о том, что надеть утром. Он был просто убежден в продуманности и практичности дизайна и удобстве его ношения. А в Birkenstock он не чувствовал себя бизнесменом, поэтому у него была свобода мыслить творчески".

В последний раз шлепанцы выставлялись на аукционе в 2016 году, когда они были проданы анонимной стороне всего за $3400.

Напомним, Джобс умер в 2011 году от осложнений рака поджелудочной железы.