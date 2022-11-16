Зношену пару взуття Стіва Джобса продали майже за $219 тисяч

Спочатку за старі шльопанці планували виручити максимум $80 тисяч, проте результат перевершив усі очікування.

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Пара старих замшевих коричневих шльопанців Birkenstock Arizona, які носив засновник Apple Стів Джобс, пішла з молотка на Julien's Auctions за рекордні $218 750, при тому, що організатори розраховували виручити за них від $60 000 до $80 000.

Джобс дотримувався принципу, що технічні керівники повинні носити той самий базовий одяг на публічних виступах. Ці шльопанці Стів носив у 1970-х та 80-х роках, а у 1980-х їх врятував від перспективи вирушити на звалище Марк Шефф, шеф-кухар, управитель будинку Стіва Джобса.

"Стів Джобс носив ці шльопанці в багато поворотних моментів історії Apple. У 1976 році він започаткував комп'ютер Apple в гаражі Лос-Альтос разом зі співзасновником Apple Стівом Возняком, час від часу одягаючи ці сандалії", — йдеться в онлайн-лістингу аукціонного будинку.

"Шльопанці постійно використовувалися, але все ще здаються цілими. Всі сандалії прикрашені оригінальними регульованими пряжками Birkenstock і тисненням Birkenstock на внутрішньому краї ремінців із замші. Устілка з пробки й джуту зберігає відбиток стопи Стіва Джобса, який сформувався за роки використання. Гумові підошви сандалів сильно зношені в результаті використання. Наявний жорсткий чохол для безпечного зберігання та транспортування", — повідомили в аукціонному будинку.

Згідно з описом на Julien's Auctions, шльопанці були частиною кількох виставок, включно, зокрема, з Salone del Mobile у Мілані у 2017 році, у штаб-квартирі Birkenstock у Рамсі (Німеччина) того ж року, на першому аукціоні Birkenstock у США, у магазині в Сохо в Нью-Йорку, в IMM Koln, на меблевому ярмарку в Кельні (Німеччина), Zeit Event Berlin для журналу Die Zeit у 2018 році й зовсім недавно у Музеї історії Вюртемберга у німецькому Штутгарті.

Під час демонстрації взуття з компанією Birkenstock колишня подруга Стіва Джобса та мати його першої дитини Стіва Джобса, Лізи Бреннан-Джобс Крісанн Бреннан мала змогу побачити шльопанці, потримати в руках та поговорити про цей культовий елемент гардероба під час зйомок. Вона була схвильована побачити культові шльопанці Стіва Джобса через три десятиліття. В інтерв'ю Vogue під назвою "Apple зустрічає Birkenstock" Бреннан згадує:

"Вони були його уніформою. Найпрекрасніше в уніформі те, що вам не потрібно турбуватися про те, що одягти вранці. Він був просто переконаний у продуманості та практичності дизайну та зручності його носіння. А в Birkenstock він не відчував себе бізнесменом, тому у нього була свобода мислити творчо.

Востаннє шльопанці виставлялися на аукціоні у 2016 році, коли вони були продані анонімній стороні лише за $3400.

Нагадаємо, Джобс помер у 2011 році від ускладнень раку підшлункової залози.