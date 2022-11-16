Единственный прижизненный портрет Шекспира выставили на аукцион

Владелец хочет выручить за него 10 миллионов фунтов стерлингов, но некоторые эксперты считают, что он принимает желаемое за действительное и на портрете не Шекспир.

Related video

На аукцион выставили, как считается единственный прижизненный портрет Уильяма Шекспира, написанный в 1608 году, когда ему было 44 года. Умер он, как считается, в 51 год. Об этом пишет Daily Mail.

Владелец надеется, что портрет, который он купил в 1975 году за 400 фунтов стерлингов, можно будет продать за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Искусствовед Дункан Филлипс сказал, что на картине 1608 года может быть изображен знаменитый драматург и поэт. Но эксперт по Шекспиру Майкл Добсон назвал это "принятием желаемого за действительное".

[ + – ] Прижизненный, как утверждается, портрет Уильяма Шекспира Фото: Скриншот

Долгое время только два портрета Уильяма Шекспира были признаны его действительными изображениями – и оба созданы после его смерти.

Датированная 1608 годом, картина висела в Суинтон-Хаусе в Машеме, Северный Йоркшир, пока не была продана на аукционе Christie's в 1975 году.

В каталоге аукциона указано, что картина была описана голландским художником Полом ван Сомером как "портрет 44-летнего джентльмена, которого считают Шекспиром".

Эксперт по искусству Дункан Филлипс сказал, что на портрете есть монограмма Роберта Пика, английского художника, который занимал пост сержанта-художника при короле Якове I.

Мистер Филлипс сказал, что на аукционе 1975 года портрет был продан всего за 400 фунтов стерлингов, согласно примечанию в копии каталога. Но теперь он "на 95 процентов уверен", что это может быть "забытое лицо Шекспира, ожидающее столетия, чтобы его вновь открыли".

Роберт Пик часто бывал на представлениях Шекспира и ему регулярно заказывали портреты высокопоставленных членов якобинского общества. Так что он вполне мог написать портрет Шекспира.

Бюст английского драматурга Уильяма Шекспира в церкви Святой Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне, Уорикшир, на его надгробном памятнике, считается одним из двух действительных изображений Шекспира.

[ + – ] Надгробный памятник Шекспира Фото: Скриншот

Второе – это гравюра Мартина Друшаута в Первом фолио его пьес, опубликованном в 1623 г.

[ + – ] Гравюра Мартина Друшаута Фото: Скриншот

Но ведущий эксперт по Шекспиру Майкл Добсон сообщил, что портрет не похож на существующие изображения гения. К тому же он бы наверняка настоял бы на том, чтобы его герб был также изображен на холсте.

"Он не похож ни на один из портретов Шекспира, за которые ручались его семья и друзья, надгробный памятник в Стратфорде и отпечаток на титульном листе Первого фолио", — заявил Добсон.