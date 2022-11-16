Єдиний прижиттєвий портрет Шекспіра виставили на аукціон

Власник хоче виручити за нього 10 мільйонів фунтів стерлінгів, але деякі експерти вважають, що він сприймає бажане за дійсне і на портреті не Шекспір.

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На аукціон виставили, як вважається єдиний прижиттєвий портрет Вільяма Шекспіра, написаний 1608 року, коли йому було 44 роки. Помер він, як вважається, у 51 рік. Про це пише Daily Mail.

Власник сподівається, що портрет, який він купив 1975 року за 400 фунтів стерлінгів, можна буде продати за 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Мистецтвознавець Дункан Філліпс сказав, що на картині 1608 може бути зображений знаменитий драматург і поет. Але експерт із Шекспіра Майкл Добсон назвав це "прийняттям бажаного за дійсне".

[ + – ] Прижиттєвий, як стверджується, портрет Вільяма Шекспіра Фото: Скриншот

Довгий час лише два портрети Вільяма Шекспіра визнали його дійсними зображеннями — і обидва створені після його смерті.

Датована 1608 роком картина висіла в Суінтон-Хаусі в Машемі, Північний Йоркшир, поки не була продана на аукціоні Christie's в 1975 році.

У каталозі аукціону зазначено, що картину написав голландський художник Пол ван Сомер як "портрет 44-річного джентльмена, якого вважають Шекспіром".

Експерт з мистецтва Дункан Філліпс сказав, що на портреті є монограма Роберта Піка, англійського художника, який обіймав посаду сержанта-художника за короля Якова I.

Містер Філліпс сказав, що на аукціоні 1975 року портрет було продано всього за 400 фунтів стерлінгів, згідно з приміткою в копії каталогу. Але тепер він "на 95 відсотків впевнений", що це може бути "забуте лице Шекспіра, яке чекає сторіччя, щоб його знову відкрили".

Роберт Пік часто бував на виставах Шекспіра і у нього регулярно замовляли портрети високопоставлених членів якобінського суспільства. Отже, він цілком міг написати портрет Шекспіра.

Погруддя англійського драматурга Вільяма Шекспіра в церкві Святої Трійці в Стратфорді-на-Ейвоні, Ворикшир, на його надгробному пам'ятнику, вважається одним із двох дійсних зображень Шекспіра.

[ + – ] Надгробний пам'ятник Шекспіра Фото: Скриншот

Друге — це гравюра Мартіна Друшаута у Першому фоліо його п'єс, опублікованому 1623 р.

[ + – ] Гравюра Мартіна Друшаута Фото: Скриншот

Але провідний експерт із Шекспіра Майкл Добсон повідомив, що портрет не схожий на існуючі зображення генія. До того ж він напевно наполягав би на тому, щоб його герб був також зображений на полотні.

"Він не схожий на жодний із портретів Шекспіра, за які ручалися його родина та друзі, надгробний пам'ятник у Стратфорді і відбиток на титульному аркуші Першого фоліо", — заявив Добсон.