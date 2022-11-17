Запаситесь терпением. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 ноября 2022 года

Сегодня нужно рационально использовать собственные силы — как физические, так и моральные.

Related video

Овен

Обратите внимание на здоровье, не игнорируйте сигналы организма. Избегайте семейных конфликтов, уделите время родным, проявив заботу. Будьте осторожны в своих высказываниях.

Телец

Не обращайте внимания на всякие пустяки. Сохраняйте спокойствие и рассудительность. Постарайтесь сегодня не переохлаждаться. Отношения с близкими могут складываться напряженно.

Близнецы

Не исключено, что вам придется принимать важные решения. Будьте терпимее и сдержаннее. Нужно взять себя в руки и реально оценить обстановку. Не спешите с выводами.

Рак

Перед вами откроются новые возможности и перспективы, главное не упустить подходящий момент. Покупки будут удачными, вы наконец то сможете приобрести желаемое.

Лев

Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам решить важный вопрос. Используйте это время для укрепления деловых связей. Любые поездки пройдут успешно.

Дева

Сохраняйте спокойствие и избегайте конфликтных ситуаций. На работе стоит реально оценить свои возможности и не взваливать на плечи непосильных обязанностей.

Весы

Благоприятный день для долгосрочного планирования. Смена обстановки принесет вам массу новых впечатлений, поездки будут удачными.

Скорпион

Придерживайтесь здравого смысла. Сильные эмоции будут мешать сосредоточиться. В личной жизни порадуют приятные перемены. Наслаждайтесь моментом.

Стрелец

Не стоит принимать важные решения второпях, нужно взвесить все за и против. Благоприятный день для решения финансовых вопросов. С покупками лучше повременить.

Козерог

Новые знакомства станут не только интересными, но и полезными. Отношения, которые начнутся в этот день, смогут перерасти в красивую историю любви.

Водолей

У вас получится решить личные проблемы. Но помните — нельзя предъявлять слишком завышенные требования к партнеру, это может вызывать разногласия.

Рыбы

Хороший день для решения финансовых вопросов. Смена обстановки пойдет на пользу, вас ждут яркие впечатления. Подписание важных документов, в том числе финансовых, лучше отложить.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ