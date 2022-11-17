Запасіться терпінням. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 листопада 2022 року

Сьогодні потрібно раціонально використовувати власні сили як фізичні, так і моральні.

Related video

Овен

Зверніть увагу на здоров'я, не ігноруйте сигналів організму. Уникайте сімейних конфліктів, приділіть час рідним, проявивши турботу. Будьте обережні у своїх висловлюваннях.

Телець

Не звертайте уваги на всілякі дрібниці. Зберігайте спокій і розважливість. Намагайтеся сьогодні не переохолоджуватися. Стосунки з близькими можуть складатися напружено.

Близнюки

Не заперечується, що вам доведеться ухвалювати важливі рішення. Будьте терпимішими і стриманішими. Потрібно взяти себе в руки та реально оцінити обстановку. Не поспішайте з висновками.

Рак

Перед вами відкриються нові можливості та перспективи, головне не упустити відповідний момент. Покупки будуть вдалими, ви зможете придбати бажане.

Лев

Сприятливий збіг обставин допоможе вирішити важливе питання. Використовуйте цей час для посилення ділових зв'язків. Будь-які поїздки пройдуть успішно.

Діва

Зберігайте спокій та уникайте конфліктних ситуацій. На роботі варто реально оцінити свої можливості та не звалювати на плечі непосильні обов'язки.

Терези

Сприятливий для довгострокового планування. Зміна обстановки принесе вам безліч нових вражень, поїздки будуть вдалими.

Скорпіон

Дотримуйтесь здорового глузду. Сильні емоції заважатимуть зосередитись. В особистому житті потішать приємні зміни. Насолоджуйтесь моментом.

Стрілець

Не варто ухвалювати важливі рішення поспіхом, потрібно зважити всі за і проти. Сприятливий день для вирішення фінансових питань. З покупками краще почекати.

Козеріг

Нові знайомства стануть не лише цікавими, а й корисними. Стосунки, які розпочнуться цього дня, зможуть перерости у гарну історію кохання.

Водолій

У вас вдасться вирішити особисті проблеми. Але пам'ятайте — не можна пред'являти занадто завищені вимоги до партнера, це може спричинити розбіжності.

Риби

Хороший день для вирішення фінансових питань. Зміна обстановки піде на користь, на вас чекають яскраві враження. Підписання важливих документів, зокрема фінансових, краще відкласти.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ