"Крокодил". Лунный календарь на 17 ноября 2022 года

Энергия дня провоцирует на злость, агрессию, гнев, раздражительность. Лучше не поддаваться ни малейшим проявлениям этих чувств и трансформировать негативные эмоции в позитивные.

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23-й лунный день. Символ дня – Крокодил. Сложный, критичный день. Энергия дня провоцирует на злость, агрессию, гнев, раздражительность. Лучше не поддаваться ни малейшим проявлениям этих чувств и трансформировать негативные эмоции в позитивные.

Прекрасный день для завершения дел и плохой – для их начала. Лучше не рисковать и не делать большие ставки в жизни – слишком велика вероятность потерять все.

День, когда крайне важно не поддаваться провокациям, не идти на поводу своих тяжелых мыслей. Важно проявлять такие качества, как целеустремленность, бесстрашие и уверенность в собственных силах. Не должно быть никаких сомнений в правильности своих действий.

Желательно избегать толпы: в этот день больше обычного преступлений, столкновений и примитивного хулиганства.

Это день очищения дома, внесение в дом священных предметов. Помещение можно почистить огнем, или святой водой, или окуривать можжевельником. Отлично положить на порог черный кремень.

В этот день нужно остерегаться переедания. От кофе и спиртных напитков тоже лучше отказаться. Они будут только стимулировать животные инстинкты, которые и так слишком активны в этот день.

Секс крайне нежелательно. Он может вызвать болезненные ощущения, и слабость.

Луна в знаке Лев

Дни Льва способствуют приподнятому, веселому настроению. Нам кажется, что мы все можем, на все способны. Так хочется, чтобы все нас хвалили, делали комплименты. Не скупитесь на добрые слова для других – вас отблагодарят тем же.

В эти дни хорошо ходить на мероприятия, где много народа и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. В эти дни люди уделяют особое внимание внешнему виду: то, как вы выглядите, будет непременно замечено.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ