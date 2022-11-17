"Крокодил". Місячний календар на 17 листопада 2022 року

Енергія дня провокує на агресію, гнів, дратівливість. Краще не піддаватися жодним проявам цих почуттів і трансформувати негативні емоції у позитивні.

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23-й місячний день. Символ дня — Крокодил. Складний критичний день. Енергія дня провокує на агресію, гнів, дратівливість. Краще не піддаватися жодним проявам цих почуттів і трансформувати негативні емоції у позитивні.

Прекрасний день для завершення справ і поганий — для їх початку. Краще не ризикувати і не робити великих ставок у житті — надто велика ймовірність втратити все.

День, коли надто важливо не піддаватися провокаціям, не йти на поводу своїх важких думок. Важливо проявляти такі якості, як цілеспрямованість, безстрашність і впевненість у власних силах. Не повинно бути жодних сумнівів щодо правильності своїх дій.

Бажано уникати натовпу: у цей день більше звичайних злочинів, зіткнень і примітивного хуліганства.

Це день очищення будинку, внесення до будинку священних предметів. Приміщення можна почистити вогнем або святою водою, або обкурювати ялівцем. Добре покласти на поріг чорний кремінь.

У цей день варто остерігатися переїдання. Від кави та спиртних напоїв теж краще відмовитись. Вони тільки стимулюватимуть тваринні інстинкти, які й так надто активні цього дня.

Секс вкрай небажаний. Він може викликати болісні відчуття і слабкість.

Місяць у знаку Лев

Дні Лева сприяють піднесеному, веселому настрою. Нам здається, що ми все можемо, на все здатні. Так хочеться, щоб усі нас хвалили, робили компліменти. Не скупіться на добрі слова для інших — вам віддячать тим же.

Цими днями добре ходити на заходи, де багато народу та панує святкова атмосфера: у театр, на концерт, у гості. У ці дні люди приділяють особливу увагу зовнішньому вигляду: те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ