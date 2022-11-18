Мощная личностная трансформация и новые браки. Что ждет Близнецов в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Близнецы.

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Что ждет Близнецов в 2023 году?

2023 год погрузит Близнецов в яркие эмоции, подарит новые знания. Многие Близнецы примут решение поменять свой стиль, имидж, образ жизни, работу, место жительства, отношения. То есть, в 2023 году Близнецов ждет мощнейшая трансформация. Многих Близнецов это порадует, потому что именно в 2023 году закладывается фундамент на практически 12 лет вперед. Основные аспекты 2023 года для Близнецов — деловой, личный и трансформационный. Это будет год погружения в новое информационное поле для типичных Близнецов. Особенно это будет ощущаться к весне 2023 года, хотя кто-то уже стартовал с новыми проектами с осени 2022 года. Кто-то из Близнецов пойдет учиться, но в большинства представителей этого знака будет новый карьерный виток. Скорее всего, это будет изменение деятельности или мощная трансформация текущей деятельности, которая уже по сути не соприкасается с предыдущей деятельностью или старым статусом. В деловом плане год, скорее, наводит на размышления о будущем, новые начинания пока непонятны. Год будет посвящен самокопанию, самоанализу. В целом это удачный год для Близнецов, год большого старта, дорога наверх на ближайшие 7-12 лет. Для того, чтобы минимизировать риски года, нужно очень аккуратно относиться к деньгам. В этом году лучше избегать резких финансовых скачков. В 2023 году Близнецы наконец-таки сформируют свое окружение и новое общественное пространство из людей, которые их достойны — по их же собственному мнению. Весь год будет проходить под знаком коммуникаций — налаживанию новых отношений, разрывом старых. В личной жизни у Близнецов открывается плеяда отношений, которая отвечает за реорганизацию старых отношений. Если в 2022 году у Близнецов были токсичные отношения, то 2023 год разорвет их, поставит жирную точку. Новый год подарит Близнецам новые романтические отношения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho