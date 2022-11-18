Потужна особистісна трансформація та нові шлюби. Що чекає на Близнюків у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного Водяного Кролика для представників знака Близнюки.

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Що чекає на Близнюків у 2023 році?

2023 занурить Близнюків у яскраві емоції, подарує нові знання. Багато Близнюків ухвалять рішення змінити свій стиль, імідж, спосіб життя, роботу, місце проживання, стосунки. Тобто у 2023 році на Близнюків чекає найпотужніша трансформація. Багатьох Близнюків це порадує, бо саме у 2023 році закладається фундамент на майже 12 років наперед. Основні аспекти 2023 року для Близнюків — діловий, особистісний і трансформаційний. Це буде рік занурення в нове інформаційне поле для типових Близнюків. Особливо це відчуватиметься до весни 2023 року, хоча хтось уже стартував із новими проєктами з осені 2022 року. Хтось із Близнюків піде вчитися, але в більшості представників цього знака буде новий кар'єрний виток. Найімовірніше, це буде зміна діяльності або потужна трансформація поточної діяльності, яка вже по суті не стикається з попередньою діяльністю чи старим статусом. У діловому плані рік швидше наводить на роздуми про майбутнє, нові починання поки незрозумілі. Рік буде присвячений самокопанню, самоаналізу. Загалом це вдалий рік для Близнюків, рік великого старту, дорога нагору на найближчі 7-12 років. Для того, щоб мінімізувати ризики року, потрібно дуже акуратно ставитися до грошей. Цього року краще уникати різких фінансових стрибків. У 2023 році Близнюки нарешті сформують своє оточення та новий громадський простір із людей, які їх гідні, — на їхню власну думку. Весь рік проходитиме під знаком комунікацій — налагодження нових стосунків, розрив старих. В особистому житті в Близнюків відкривається плеяда стосунків, яка відповідає за реорганізацію старих стосунків. Якщо 2022 року Близнюки мали токсичні стосунки, то 2023 рік розірве їх, поставить жирну крапку. Новий рік подарує Близнюкам нові романтичні стосунки.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho