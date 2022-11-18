Год кардинальных перемен. Что ждет Раков в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Рак.

Related video

Что ждет Раков в 2023 году?

Для Раков 2023 год является годом кардинальных и радикальных перемен. В первую очередь это касается личной жизни, коммуникаций, смены места жительства. Многие Раки уже ощутили на себе что такое поменять место жительства, географию, переехать в другой город, другую страну, другую квартиру, другой район. 2022, 2023, 2024 годы — они очень подвижны для Раков. Все то, что было у Раков в 2023 году может кардинально измениться, потерять актуальность, все подлежит мощной трансформации, ребрендингу. Это не придет само собой — раки проходят очень серьезные личные изменения, это, пожалуй, единственный из знаков Зодиак знак, который достаточно жестко ощущает перемены. 2023 год — очень важный для Раков по части их самореализации и договоренностей. Год Кролика смягчит ту оппозиционность или рваную цикличность, 2022 и 2012 годов, несколько успокоит, даст воодушевление и вдохновение, придаст уверенности. Уже с весны у многих Раков подвисают проекты, потому что они не понимают, как это запустить. Потому как у типичных раков 2023 год можно разделить на два эпизода — это весна и осень. Они будут решающими и основополагающими в целом для Раков. Трансформация карьеры — наиважнейший вопрос 2023 года для Рака. Первые признаки спокойствия и благополучия они будут ощущать ближе к осени 2023-го. И там Ракам нужно понимать с кем они и что хотят делать. Потому что люди, которые будут появляться в окружении Раков захотят их вытянуть в несколько разветвленное направление деятельности, либо в какую-то свою игру. В 2023 году для раков открывается новый 12-летний цикл — трансформации и перемен. И коснется он абсолютно любых сфер деятельности. Ни один Рак не останется без качественных изменений своей жизни, отсидеться не получиться. 2023 год — это год креативных проектов. Это год, где старые связи пересекаются с новыми контактами, там где новые проекты зиждятся на старых навыках и наработках, но при этом дают толчок на будущее — более серьезное и перспективное. То есть, тезис о том, что без прошлого нет будущего для Раков как никогда актуален. В личной жизни в 2023 году Раков ждет неопределенность. Особенно это касается Раков, которые находятся в отношениях более 10 лет. 2023, а за ним и 2024 года "прихлопывают дверь" в эти отношения, захлопывают ее и вешают большой амбарный замок. Решаются вопросы на очень тонком плане — ты со мной или не со мной, мы вместе или не вместе. Раки будут понимать, что кризисность отношений дошла до некого пика, но остается надежда потянуть еще немножко. А вот для Раков в "одиночном полете" 2023-й будет годом семьи. Новой семьи. То есть, те Раки, которые давно готовы к серьезным отношениям, в новом году получат шанс на важную встречу, знакомство.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho