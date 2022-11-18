Рік кардинальних змін. Що чекає Раків у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного Водяного Кролика для представників Раків.

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Що чекає на Раків у 2023 році?

Для Раків 2023 є роком кардинальних і радикальних змін. Насамперед це стосується особистого життя, комунікацій, зміни місця проживання. Багато Раків вже відчули на собі, що таке поміняти місце проживання, географію, переїхати в інше місто, іншу країну, іншу квартиру, інший район. 2022, 2023, 2024 роки — вони дуже рухливі для Раків. Все те, що було у Раків у 2023 році, може кардинально змінитися, втратити актуальність, все підлягає потужній трансформації, ребрендингу. Це не прийде самостійно — раки проходять дуже серйозні особисті зміни, це, мабуть, єдиний знак Зодіак знак, який досить жорстко відчуває зміни. 2023 рік — дуже важливий для Раків щодо їх самореалізації та домовленостей. Рік Кролика пом'якшить ту опозиційність чи рвану циклічність, 2022 та 2012 років, дещо заспокоїть, дасть наснагу та натхнення, додасть впевненості. Вже з весни у багатьох Раків підвисають проєкти, бо вони не розуміють, як це запустити. Тому що у типових Раків 2023 можна розділити на два епізоди — це весна і осінь. Вони будуть вирішальними та основоположними загалом для Раків. Трансформація кар'єри — найважливіше питання 2023 року для Рака. Перші ознаки спокою та благополуччя вони відчуватимуть ближче до осені 2023-го. І там Ракам треба розуміти з ким вони та що хочуть робити. Тому що люди, які з'являтимуться в оточенні Раків, захочуть їх витягнути в дещо розгалужене спрямування діяльності або в якусь свою гру. 2023 року для Раків відкривається новий 12-річний цикл — трансформації та змін. І торкнеться він будь-яких сфер діяльності. Жоден Рак не залишиться без якісних змін свого життя, відсидітися не вийде. 2023 рік — це рік креативних проєктів. Це рік, де старі зв'язки перетинаються з новими контактами, де нові проєкти базуються на старих навичках і напрацюваннях, але разом з тим дають поштовх на майбутнє — серйозніше і перспективніше. Тобто теза про те, що без минулого немає майбутнього для Раків як ніколи актуальна. В особистому житті у 2023 році на Раків чекає невизначеність. Особливо це стосується Раків, які перебувають у стосунках понад 10 років. 2023 року, а за ним і 2024 року "прикриє двері" в ці стосунки, зачинить їх та повішає великий замок. Вирішуються питання на дуже тонкому плані — ти зі мною чи не зі мною, ми разом чи не разом. Раки розумітимуть, що криза стосунків дійшла до певного піку, але залишається надія потягнути ще трохи. А ось для Раків в "самостійному польоті" 2023-й буде роком сім'ї. Нова сім'я. Тобто ті Раки, які давно готові до серйозних стосунків, у новому році матимуть шанс на важливу зустріч, знайомство.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho