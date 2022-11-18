"Медведь". Лунный календарь на 18 ноября 2022 года

День очень силен в энергетическом плане. Дает энергию для осуществления любых планов в разных областях жизни человека.

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24-й лунный день. Символ дня — "Медведь". День очень силен в энергетическом плане. Дает энергию для осуществления любых планов в разных областях жизни человека. В этот день обязательно нужно дать нагрузку на организм, чтобы энергия не застаивалась и не повлекла болезни. Желательно дать нагрузку не только на физическое тело, но и на умственный аппарат человека. Не нужно забывать и об эмоциях.

Хорошо начинать долгосрочные проекты или завершать то, что "отложено в длинный ящик", если на это придет вдохновение.

Это время рекордов и больших достижений в спорте. Но с другой стороны "из кожи лезть" не нужно.

Для всех свершений в этот день требуется много энергии, поэтому можно увеличить рацион питания. От диеты лучше отказаться.

Для стрижки это плохой день – могут появиться болезни. Хотите быть здоровыми – удержитесь сегодня от стрижки.

Секс в этот день очень благоприятен.

Луна в знаке Дева

В дни Девы люди становятся слишком практичными, рациональными и щепетильными. Они по мелочам цепляются друг к другу и из-за пустяков иногда пропускают главное. В это время легко поссориться из-за ерунды, которая не стоит и внимания. Но в дни Девы мелочи кажутся очень значительными.

Вместе с тем Луна в Деве делает нас более ответственными и дисциплинированными, мы легче выполняем работу, требующую большой точности, внимательности и сосредоточенности. Удаются дела, где нужно семь раз отмерить, прежде чем отрезать. В дни Девы мы отмеряем долго и тщательно, не поддаемся порыву сделать все как можно быстрее и рубить с плеча. Мы аккуратны и осторожны. Но это касается только мелких обыденных дел. Если речь идет о принятии важного решения, нельзя доверять только практичности и рациональности, которые руководят всеми в эти дни. Для глобальных дел нам не хватит чутья, интуиции, способности предвидеть последствия. Поэтому в дни Девы лучше не замахиваться на большие проекты и рискованные шаги. Желательно выполнять трудоемкую, скучную и монотонную работу – она будет получаться легче, чем в другие дни.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ