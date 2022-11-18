"Ведмідь". Місячний календар на 18 листопада 2022 року

День дуже сильний у енергетичному плані. Дає енергію для здійснення будь-яких планів у різних сферах життя людини.

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24-й місячний день. Символ дня — ведмідь. День дуже сильний в енергетичному плані. Дає енергію для здійснення будь-яких планів у різних сферах життя людини. Цього дня обов'язково потрібно дати навантаження на організм, щоб енергія не застоювалася та не спричинила хвороби. Бажано дати навантаження як на фізичне тіло, так і на розумовий апарат людини. Не треба забувати й про емоції.

Добре розпочинати довгострокові проєкти або завершувати те, що відкладено в довгий ящик, якщо на це прийде натхнення.

Це час рекордів і великих досягнень у спорті. Але з іншого боку, зі шкури лізти не потрібно.

Для всіх звершень у цей день потрібно багато енергії, тож можна збільшити раціон харчування. Від дієти краще відмовитися.

Для стрижки це поганий день — можуть виникнути хвороби. Хочете бути здоровими — утримайтеся сьогодні від стрижки.

Секс у цей день дуже сприятливий.

Місяць у знаку Діви

У дні Діви люди стають надто практичними, раціональними та педантичними. Вони через дрібниці чіпляються одне до одного та через дрібниці іноді пропускають головне. У цей час легко посваритися через нісенітницю, яка не варта й уваги. Але в дні Діви дрібниці здаються дуже значними.

Водночас Місяць у Діві робить нас більш відповідальними й дисциплінованими, ми легше виконуємо роботу, яка потребує великої точності, уважності й зосередженості. Вдаються справи, де треба сім разів відміряти, а один — відрізати. У дні Діви ми відміряємо довго й ретельно, не піддаємося пориву зробити все якнайшвидше та рубати з плеча. Ми акуратні й обережні. Але це стосується лише дрібних звичайних справ. Якщо йдеться про ухвалення важливого рішення, не можна довіряти лише практичності й раціональності, які керують усіма в ці дні. Для глобальних справ нам не вистачить чуття, інтуїції, можливості передбачати наслідки. Тому в дні Діви краще не замахуватися на великі проєкти й ризиковані кроки. Бажано виконувати трудомістку, нудну та монотонну роботу — вона виходитиме легше, ніж в інші дні.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ