День тишины, книг и оздоровительного одиночества. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 ноября 2022 года

Сегодня лучше избегать шумных мероприятий, интеллектуальных дискуссий, финансовых операций. Идеальное время для уединения и чтения книг.

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Овен

Девиз сегодняшнего дня для Овнов — тише едешь-дальше будешь. Не спешите и не суетитесь, все получится, если вам удасться сохранить умеренность и беспристрастность.

Телец

Попытайтесь сегодня не впадать в морализаторство и не критиковать близких. Это уведет вас от конфликтов и поможет принять правильное решение. За рулем не превышайте скорость и будьте внимательны на пешеходных переходах.

Близнецы

Сегодня хороший день для завершения давно отложенных на потом дел. Новые проекты лучше начинать с понедельника. Если у вас получится усмирить свою тягу к приключениям — у вас получится избежать неприятностей.

Рак

Отложите в сторону все давние обиды, а лучше избавьтесь от них навсегда. День замечательный для решения домашних вопросов, семейного застолья, занятий спортом на свежем воздухе и расслабляющих процедур.

Лев

Вряд ли вам сегодня удастся хорошо усвоить новую информацию, поэтому от самообразования желательно отказаться – лучше просто почитать новый или, наоборот, старый, но хорошо знакомый и любимый роман.

Дева

Сегодня важно сохранять ясность мыслей и избегать чрезмерных эмоций. Лучше всего будут получаться несложные дела, требующие усидчивости. Вечером можно посвятить время хобби или же чтению новой интересной книги.

Весы

Решения серьезных вопросов, даже если они касаются всего лишь домашнего хозяйства, сегодня лучше не планировать: во-первых, успеха от них ждать не приходится, а во-вторых, сегодня обязательно нужно отдохнуть.

Скорпион

Избегайте людей, которые вам неприятны — их токсичность сегодня может серьезно вас зацепить. Важные дела, в том числе подписание документов, лучше отложить на понедельник.

Стрелец

Посвятите время дому и семьи. Избавьтесь от хлама на рабочем столе, вместе с порядком на полках придет и ясность в голове. Вечером лучше не посещать шумные мероприятия.

Козерог

Будьте внимательны к мыслям, которые сегодня будут приходить вам в голову: возможно, они будут казаться не имеющими особого значения, но на самом деле это не так – среди них попадутся по-настоящему ценные.

Водолей

Позвольте себе сегодня отдохнуть. Это восстановит вашу жизненную энергию и поможет чувствовать себя намного лучше. Мрачное настроение улетучиться после общения с родными людьми.

Рыбы

Избегайте критики в свой адрес, она не поможет вам быть успешнее, а только огорчит. Не берите деньги в долг и не одалживайте их — будут проблемы с возвратом. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ