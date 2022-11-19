День тиші, книг та оздоровчої самотності. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 листопада 2022 року

Сьогодні краще уникати галасливих заходів, інтелектуальних дискусій, фінансових операцій. Ідеальний час для усамітнення та читання книг.

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Овен

Девіз сьогоднішнього дня для Овнів — тихіше їдеш далі будеш. Не поспішайте і не метушіться, все вийде, якщо вам вдасться зберегти поміркованість та неупередженість.

Телець

Спробуйте сьогодні не впадати у моралізаторство та не критикувати близьких. Це відведе вас від конфліктів і допоможе прийняти правильне рішення. За кермом не перевищуйте швидкість та будьте уважні на пішохідних переходах.

Близнюки

Сьогодні добрий день для завершення давно відкладених на потім справ. Нові проєкти краще розпочинати з понеділка. Якщо у вас вдасться утихомирити свою тягу до пригод — у вас вдасться уникнути неприємностей.

Рак

Відкладіть убік всі давні образи, а краще позбавтеся їх назавжди. День чудовий для розв'язання домашніх питань, сімейного застілля, занять спортом на свіжому повітрі та процедур для розслаблення.

Лев

Навряд чи вам сьогодні вдасться добре засвоїти нову інформацію, тому від самоосвіти бажано відмовитись — краще просто почитати новий чи, навпаки, старий, але добре знайомий та улюблений роман.

Діва

Сьогодні важливо зберігати ясність думок та уникати надмірних емоцій. Найкраще виходитимуть нескладні справи, що вимагають посидючості. Увечері можна присвятити час хобі або читання нової цікавої книги.

Терези

Розв'язання серйозних питань, навіть якщо вони стосуються лише домашнього господарства, сьогодні краще не планувати: по-перше, успіху від них чекати не доводиться, а по-друге, сьогодні обов'язково треба відпочити.

Скорпіон

Уникайте людей, які вам неприємні, — їхня токсичність сьогодні може серйозно вас зачепити. Важливі справи, зокрема, підписання документів, краще відкласти на понеділок.

Стрілець

Присвятіть час дому та сім'ї. Позбудьтеся мотлоху на робочому столі, разом з порядком на полицях прийде і ясність у голові. Увечері краще не відвідувати галасливих заходів.

Козеріг

Будьте уважні до думок, які сьогодні спадатимуть вам на думку: можливо, вони здаватимуться не мають особливого значення, але насправді це не так — серед них трапляться по-справжньому цінні.

Водолій

Дозвольте собі сьогодні відпочити. Це відновить вашу життєву енергію та допоможе почуватися набагато краще. Похмурий настрій випаровуватися після спілкування з рідними людьми.

Риби

Уникайте критики на свою адресу, вона не допоможе вам бути успішнішою, а лише засмутить. Не беріть гроші в борг і не позичати їх — будуть проблеми із поверненням. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ