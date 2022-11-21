День, когда важно обращать внимание на знаки судьбы. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 ноября 2022 года

Сегодня день, когда нужно и важно слышать свою интуицию — она подскажет какое решение будет правильным.

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Овен

Отложите подписание важных финансовых документов хотя бы до завтра. Также сегодня лучше отказаться от крупных бытовых покупок и не одалживать деньги. Вечер проведите в семейном кругу.

Телец

Мощную энергию, которую отпустят вам звезды в этот день, не стоит тратить на решение незначительных вопросов, какого бы свойства они ни были: браться нужно только за серьезные и долгоиграющие проекты.

Близнецы

Близнецов ждет радостный день, наполненный приятными встречами и неожиданными новостями. Удача будет на вашей стороне за что бы вы не брались. Но избегайте критики в свой адрес, сегодня она не принесет никакого конструктива.

Рак

Постарайтесь сделать так, чтобы ваши мысли сегодня были только добрыми и максимально полезными: все, что сегодня придет вам с голову, со временем станет реальностью – позаботьтесь о том, чтобы она была позитивной.

Лев

Решение важных финансовых вопросов лучше отложить все же на завтра. Сегодня наведите порядок на рабочем месте, проанализируйте планы на всю неделю. Дайте себе отдохнуть, если вам этого вдруг захочется.

Дева

Сегодня Девы столкнутся с неискренностью некоторых людей, которых они называли друзьями. Не огорчайтесь, это не ваши люди. Пустите свою энергию в конструктивное русло — вас ждут давно отложенные дела, которые надо закончить.

Весы

День, который по возможности лучше провести дома. Отложите все важные дела и звонки и займитесь любимым хобби. Если же работать все таки придется, то постарайтесь не волноваться и не торопиться.

Скорпион

День, когда можно – и нужно – строить планы на будущее – причем как в профессиональном, так и в личном плане: вам удастся выбрать именно те цели, которые можно будет с блеском воплотить в жизнь.

Стрелец

Прислушайтесь к собственной интуиции. Она подскажет вам какое решение следует принять. День, когда хорошо начинать все оздоровительные процедуры, выбрать полезную диету, записаться в спортзал или посетить спа салон.

Козерог

Сегодня вас может подвести здоровье: особого внимания потребует самочувствие тех представителей вашего знака, которые страдают от хронических заболеваний – им надо держать под рукой свои лекарства.

Водолей

Хорошее время для посещение пожилых родственников, занятий с детьми. не отказывайте в помощи и заботе людям, которые вас любят. Постарайтесь уделить им максимально много времени сегодня.

Рыбы

Займитесь только важными, первоочередными вопросами. Не распыляйте силы и энергию на рутинные дела. Прислушайтесь к голосу сердца, возможно именно сегодня вас ждет встреча, способная многое изменить в вашей личной жизни.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ