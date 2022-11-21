День, коли важливо брати до уваги знаки долі. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 листопада 2022 року

Сьогодні день, коли потрібно і важливо чути свою інтуїцію, вона підкаже, яке рішення буде правильним.

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Овен

Відкладіть підписання важливих фінансових документів принаймні до завтра. Також сьогодні краще відмовитися від великих побутових покупок та не позичати гроші. Вечір проведіть у сімейному колі.

Телець

Потужну енергію, яку відпустять вам зірки в цей день, не варто витрачати на розв'язання незначних питань, хоч би які властивості вони не мали: братися потрібно лише за серйозні та довгострокові проєкти.

Близнюки

Близнюків чекає радісний день, наповнений приємними зустрічами та несподіваними новинами. Успіх буде на вашому боці за що б ви не бралися. Але уникайте критики на свою адресу, сьогодні вона не принесе жодного конструктиву.

Рак

Постарайтеся зробити так, щоб ваші думки сьогодні були тільки добрими і максимально корисними: все, що сьогодні прийде вам з голови, з часом стане реальністю — подбайте про те, щоб вона була позитивною.

Лев

Розв'язання важливих фінансових питань краще відкласти все ж таки на завтра. Сьогодні наведіть лад на робочому місці, проаналізуйте плани на весь тиждень. Дайте собі відпочити, якщо вам цього захочеться.

Діва

Сьогодні Діви зіткнуться із нещирістю деяких людей, яких вони називали друзями. Не засмучуйтесь, це не ваші люди. Пустіть свою енергію в конструктивне русло — на вас чекають давно відкладені справи, які треба закінчити.

Терези

День, який якомога краще провести вдома. Відкладіть всі важливі справи та дзвінки та займіться коханим хобі. Якщо ж працювати все-таки доведеться, то постарайтеся не хвилюватись і не поспішати.

Скорпіон

День, коли можна — і потрібно — будувати плани на майбутнє — причому як у професійному, так і в особистому плані: вам вдасться вибрати саме ті цілі, які можна буде блискуче втілити в життя.

Стрілець

Прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона підкаже вам, яке рішення слід прийняти. День, коли добре починати всі оздоровчі процедури, вибрати корисну дієту, записатися до спортзалу чи відвідати спа-салон.

Козеріг

Сьогодні вас може підвести здоров'я: особливої уваги вимагатиме самопочуття тих представників вашого знака, які страждають від хронічних захворювань — їм треба тримати під рукою свої ліки.

Водолій

Гарний час для відвідування літніх родичів, занять із дітьми. не відмовляйте у допомозі та турботі людям, які вас люблять. Намагайтеся приділити їм максимально багато часу сьогодні.

Риби

Займіться лише важливими, першочерговими питаннями. Не розпорошуйте сили та енергію на рутинні справи. Прислухайтеся до голосу серця, можливо саме сьогодні на вас чекає зустріч, здатна багато що змінити у вашому особистому житті.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ