Год Черного Водяного Кролика: что можно и нельзя готовить на новогодний стол 2023 года

По восточному календарю 2023 год — это год Черного Водяного Кролика. Год обещает быть добрым и спокойным. Поэтому уже в новогоднюю ночь хорошо будет задобрить символ года и приготовить красивые вкусные блюда.

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Что нельзя готовить на Новый 2023-й год?

Следует помнить, что кролик — это травоядное животное, поэтому предпочтения желательно отдать натуральным, вегетарианским блюдам. Впрочем, достаточно будет просто не подавать на стол мясо кролика.

Вкусное и диетическое мясо кролика лучше заменить блюдами из рыбы или других видов мяса. Кролики — очень избирательны в еде, поэтому все блюда должны быть свежими и натуральными. Предпочтения можно отдать злакам, овощам, фруктам, свежей зелени. Эксперты не пришли к единому мнению должно ли быть на новогоднем столе мясо вообще. Но если вы его любите, то просто постарайтесь не готовить крольчатину, свинину и говядину. То есть можно использовать только мясо птицы или морепродукты (кальмары, креветки, осьминоги и т.п.).

Не стоит угощать гостей за новогодним столом кровянкой или блюдами с субпродуктами. Не добавляйте к блюдам пряных приправ или чеснока.

Что должно быть на праздничном столе обязательно?

Идеальные варианты – салаты из свежих овощей и фруктов, оригинальные закуски.

А также:

► свежая капуста (брокколи, классическая, цветная, салатная)

► морковь

► много зелени — укроп, петрушка, сельдерей, шпинат

► яблоки и груши

► ягоды

► кукуруза в салате

► другие злаки

Такие блюда будут не только вкусными и полезными, но и помогут задобрить символ Нового 2023 года.

Как украсить праздничный стол на Новый год 2023?

Не менее важен декор в новогоднюю ночь. Ведь от того, будет ли праздничный стол правильно украшен или нет, зависит благосклонность Черного Кролика в течение всего года. Можете использовать:

► красивые поделки из сена

► фигурки зайчиков, кроликов

► свечи в красивых подсвечниках

► композиции из живое ели и шишек

► красивые салфетки, желательно белого цвета

► любые игрушки, сделанные своими руками, но без использования меха

Цвета Нового 2023 года — красный, голубой, желтый, зеленый и розовый.