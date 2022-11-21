Год Черного Водяного Кролика: что можно и нельзя готовить на новогодний стол 2023 года
По восточному календарю 2023 год — это год Черного Водяного Кролика. Год обещает быть добрым и спокойным. Поэтому уже в новогоднюю ночь хорошо будет задобрить символ года и приготовить красивые вкусные блюда.
Что нельзя готовить на Новый 2023-й год?
Следует помнить, что кролик — это травоядное животное, поэтому предпочтения желательно отдать натуральным, вегетарианским блюдам. Впрочем, достаточно будет просто не подавать на стол мясо кролика.
Вкусное и диетическое мясо кролика лучше заменить блюдами из рыбы или других видов мяса. Кролики — очень избирательны в еде, поэтому все блюда должны быть свежими и натуральными. Предпочтения можно отдать злакам, овощам, фруктам, свежей зелени. Эксперты не пришли к единому мнению должно ли быть на новогоднем столе мясо вообще. Но если вы его любите, то просто постарайтесь не готовить крольчатину, свинину и говядину. То есть можно использовать только мясо птицы или морепродукты (кальмары, креветки, осьминоги и т.п.).
Не стоит угощать гостей за новогодним столом кровянкой или блюдами с субпродуктами. Не добавляйте к блюдам пряных приправ или чеснока.
Что должно быть на праздничном столе обязательно?
Идеальные варианты – салаты из свежих овощей и фруктов, оригинальные закуски.
А также:
► свежая капуста (брокколи, классическая, цветная, салатная)
► морковь
► много зелени — укроп, петрушка, сельдерей, шпинат
► яблоки и груши
► ягоды
► кукуруза в салате
► другие злаки
Такие блюда будут не только вкусными и полезными, но и помогут задобрить символ Нового 2023 года.
Как украсить праздничный стол на Новый год 2023?
Не менее важен декор в новогоднюю ночь. Ведь от того, будет ли праздничный стол правильно украшен или нет, зависит благосклонность Черного Кролика в течение всего года. Можете использовать:
► красивые поделки из сена
► фигурки зайчиков, кроликов
► свечи в красивых подсвечниках
► композиции из живое ели и шишек
► красивые салфетки, желательно белого цвета
► любые игрушки, сделанные своими руками, но без использования меха
Цвета Нового 2023 года — красный, голубой, желтый, зеленый и розовый.