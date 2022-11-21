Рік Чорного Водяного Кролика: що можна та не можна готувати на новорічний стіл 2023 року

За східним календарем 2023 — це рік Чорного Водяного Кролика. Рік обіцяє бути добрим і спокійним. Тому вже в новорічну ніч треба задобрити символ року та приготувати гарні смачні страви.

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Чого не можна готувати на Новий 2023 рік?

Слід пам'ятати, що кролик — це травоїдна тварина, тому перевагу бажано віддати натуральним, вегетаріанським стравам. Втім, достатньо просто не подавати на стіл м'ясо кролика.

Смачне й дієтичне м'ясо кролика краще замінити на страви з риби або інших видів м'яса. Кролики дуже вибіркові в їжі, тому всі страви повинні бути свіжими та натуральними. Уподобання можна віддати злакам, овочам, фруктам, свіжій зелені. Експерти не дійшли єдиної думки, чи має бути на новорічному столі м'ясо взагалі. Але якщо ви його любите, то просто постарайтеся не готувати кролятину, свинину та яловичину. Тобто можна використовувати лише м'ясо птиці чи морепродукти (кальмари, креветки, восьминоги тощо).

Не варто пригощати гостей за новорічним столом кров'янкою чи стравами із субпродуктами. Не додавайте до страв пряні приправи або часник.

Що має бути на святковому столі?

Ідеальні варіанти — салати зі свіжих овочів і фруктів, оригінальні закуски.

А також:

► свіжа капуста (броколі, класична, цвітна, салатна)

► морква

► багато зелені — кріп, петрушка, селера, шпинат

► яблука та груші

► ягоди

► кукурудза в салаті

► інші злаки

Такі страви будуть не лише смачними та корисними, а й допоможуть задобрити символ Нового 2023 року.

Як прикрасити святковий стіл на Новий рік 2023 року?

Не менш важливим є декор у новорічну ніч. Адже від того, чи буде святковий стіл правильно прикрашений, залежить прихильність Чорного Кролика протягом усього року. Можете використовувати:

► красиві вироби із сіна

► фігурки зайчиків, кроликів

► свічки в гарних свічниках

► композиції з живої ялини та шишок

► красиві серветки, бажано білого кольору

► будь-які іграшки, зроблені своїми руками, але без використання хутра

Кольори Нового 2023 — червоний, блакитний, жовтий, зелений і рожевий.