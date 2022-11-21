Финансовый успех и кризис в отношениях. Что ждет Львов в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Лев.

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Что ждет Львов в 2023 году?

2023 год будет для Львов достаточно мощным. Он выведет представителей этого знака из-за кулис на сцену. Это год очень рефлексирующий. Львы — это единственный знак Зодиака, который будет в 2023-м лидировать и вообще. У них в жизни случаются события, которые будут фатальными, подвижными, такими, что изменят предыдущий образ жизни. В первую очередь это касается Львов, которые находились в несколько забвенческом настроении в 2022 году. 2023 и 2024 годы выводят Львов на новые профессиональные вершины. Это может выражаться как через партнерство, раскрытие потенциала через предложения, так и через личный поиск и вообще изменения специфики деятельности. Особенно это касается Львов, рожденных в начале 80-х годов, у этих представителей знака будет радикально меняться сфера деятельности, либо разворачиваться на 180 градусов. Очень яркий год, Львы будут прям такими "блестяшками". Это год очень романтический, даже деловые отношения он переводит на такой романтический ореол, то есть смягчает и сглаживает острые углы. Уже не хочется многим Львам и Львицам восстанавливать какие-то прежние отношения, возвращаться в прошлое, наступать в это болото заново. Уже нету этих психо-соматических атак, которые случались ранее. Здесь приоткрывается что-то новое. Если говорить про карьеру Львов — это, конечно, тема партнерства и тема новых проектов. Многие Львы это могли почувствовать в конце 2022 года, но 2023 год, особенно второе полугодие, это время, где Львы выходят на новый уровень. Открывается плеяда-семилетка. У многих Львов поменяется мышление, то есть они выходят из тени под солнце. В личной жизни Львов в 2023 году могут быть кризисы. Особенно если отношения последние полтора, два года непонятным образом тянулись, то в 2023 году Львы поставят действительно жирную точку. Львы уходят в новую реальность, им не интересны уже старые люди, меняется полный оборот общественного пространства вокруг них. Свободные Львы очень яркие в 2023 году. Их слышно, видно, они заметны — тем самым они будут привлекать к себе внимание противоположного пола. Конечно, это не значит, что сразу возникнут какие-то личные, серьезные отношения. И самый главный момент 2023 года для львов — это успех. А успех будет связан не с личной жизнью, а с самопозиционированием, самореализацией и монитизацией всего выше перечисленного.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho