Фінансовий успіх і криза у стосунках. Що чекає на Левів у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного водяного кролика для представників знаку Лев.

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Що чекає на Левів у 2023 році?

2023 рік буде для Левів досить потужним. Він виведе представників цього знаку з-за лаштунків на сцену. Це рік дуже рефлексувальний. Леви — це єдиний знак Зодіаку, який у 2023-му буде лідирувати загалом. У них у житті трапляються події, які будуть фатальними, рухливими, такими, що змінять попередній спосіб життя. Насамперед це стосується Левів, які перебували у дещо пригніченому настрої у 2022 році. 2023 та 2024 роки виводять Левів на нові професійні вершини. Це може виражатися через партнерство, розкриття потенціалу через пропозиції, і через особистий пошук і взагалі зміни специфіки діяльності. Особливо це стосується Левів, народжених на початку 80-х років, у цих представників знаку радикально змінюватиметься сфера діяльності, або повертатиметься на 180 градусів. Дуже яскравий рік, Леви будуть прям такими "блискучками". Це рік дуже романтичний, навіть ділові стосунки він переводить на такий романтичний ореол, тобто пом'якшує і згладжує гострі кути. Вже не хочеться багатьом Левам і Левицям відновлювати якісь колишні стосунки, повертатись у минуле, вступати в це болото знову. Вже немає цих психосоматичних атак, які траплялися раніше. Тут відкривається щось нове. Якщо говорити про кар'єру Левів — це, звісно, тема партнерства та тема нових проєктів. Чимало Левів це могли відчути наприкінці 2022 року, але 2023 рік, особливо друге півріччя, це час, де Леви виходять на новий рівень. Відкривається плеяда-семирічка. У багатьох Левів зміниться мислення, тобто вони виходять з тіні під сонце. В особистому житті у Левів у 2023 році можуть бути кризи. Особливо якщо стосунки останні півтора-два роки незрозуміло тягнулися, то в 2023 році Леви поставлять справді жирну крапку. Леви йдуть у нову реальність, їм не цікаві вже старі люди, змінюється повний обіг суспільного простору навколо них. Вільні Леви дуже яскраві у 2023 році. Їх чути, мабуть, вони помітні — тим самим вони привертатимуть до себе увагу протилежної статі. Звичайно, це не означає, що одразу виникнуть якісь особисті, серйозні стосунки. І найголовніший момент 2023 року для Левів — це успіх. А успіх буде пов'язаний не з особистим життям, а із самопозиціонуванням, самореалізацією і монетизацією всього вищеперерахованого.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho