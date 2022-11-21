На аукционе за почти $670 тысяч продали любовные письма Боба Дилана

Любовные письма композитора были посвящены школьной подруге.

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На аукционе от RR Auction продали коллекцию личных писем, которые юный Боб Дилан написал своей школьной подруге. Письма приобрел португальский книжный магазин Livraria Lello за $669 тысяч. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Коллекция насчитывает 42 рукописных листа общим объемом 150 страниц. Книжный магазин планирует сделать архив доступным для изучения поклонниками музыканта.

[ + – ] Любовные письма Боба Дилана Фото: rrauction.com [ + – ] Любовные письма Боба Дилана Фото: rrauction.com [ + – ] Любовные письма Боба Дилана Фото: rrauction.com

Письма были написаны между 1957 и 1959 годами, когда он еще был известен как Боб Циммерман. Получательницу звали Барбари Энн Гьюитт. Эти письма дают представление о периоде его жизни, о котором широкому кругу лиц мало известно. В некоторых письмах Дилан пишет об изменении имени и надежде продать миллион пластинок — десятилетие спустя 81-летний Дилан, лауреат Нобелевской премии по литературе в 2016 году, продал около 125 миллионов пластинок. Молодой музыкант также выражает свою приверженность Гьюитт, приглашает ее на шоу Бадди Холли и рассказывает о машинах, одежде и музыке.

Известно, что дочь Гьюитт нашла письма после того, как ее мать умерла в 2020 году.

Кроме того, на аукционе также продали несколько других памятных вещей Дилана, в том числе архив из 24 "Стихов без названий" за $250 тысяч и одну из ранних известных подписанных фотографий Дилана за $24 тысячи.

Напомним, легендарный рок-исполнитель Боб Дилан посвятил композицию однополой любви. Она вошла в альбом, посвященный гей-бракам и выпущенный компанией MGM Resorts International.