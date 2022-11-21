На аукціоні за майже $670 тисяч продали любовні листи Боба Ділана

Любовні листи композитора були присвячені шкільній подрузі.

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На аукціоні від RR Auction продали колекцію особистих листів, які юний Боб Ділан написав до своєї шкільної подруги. Листи придбала португальська книгарня Livraria Lello за $669 тисяч. Про це пише The Hollywood Reporter.

Колекція налічує 42 рукописні аркуші загальним обсягом 150 сторінок. Книгарня планує зробити архів доступним для вивчення шанувальниками музиканта.

[ + – ] Любовні листи Боба Ділана Фото: rrauction.com [ + – ] Любовні листи Боба Ділана Фото: rrauction.com [ + – ] Любовні листи Боба Ділана Фото: rrauction.com

Листи були написані між 1957 та 1959 роками, коли він ще був відомий як Боб Циммерман. Одержувачку звали Барбарі Енн Г'юїтт. Ці листи дають уявлення про період його життя, про який широкому колу осіб мало відомо. У деяких листах Ділан пише про зміну імені та надії продати мільйон платівок — через десятиліття 81-річний Ділан, лауреат Нобелівської премії з літератури у 2016 році, продав близько 125 мільйонів платівок. Молодий музикант також висловлює свою відданість Г'юїтт, запрошує її на шоу Бадді Голлі та розповідає про машини, одяг та музику.

Відомо, що дочка Г'юїтт знайшла листи після того, як її мати померла у 2020 році.

Крім того, на аукціоні також продали кілька інших пам'ятних речей Ділана, зокрема архів із 24 "Віршів без назв" за $250 тисяч та одну з ранніх відомих підписаних фотографій Ділана за $24 тисячі.

Нагадаємо, легендарний рок-виконавець Боб Ділан присвятив композицію одностатевому коханні. Вона увійшла до альбому, присвяченого гей-шлюбам і випущеного компанією MGM Resorts International.