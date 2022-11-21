Вдова Стива Джобса вышла в море на спроектированной им яхте за 120 миллионов долларов

Яхту "Венера" Стив Джобс спроектировал в 2008 году и работал над ней с суперзвездой дизайна Филиппом Старком.

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59-летняя Лорен Пауэлл Джобс, вдова Стива Джобса, провела шикарные выходные на яхте, которую спроектировал ее покойный муж. Об этом пишет Daily Mail.

Лорен Джобс отправилась в отпуск на Барбадос на яхте Venus стоимостью 120 миллионов долларов.

Она посещала рестораны, магазины и спа-салоны 5-звездочного отеля Sandy Lane.

"Венера" стала последним шедевром Стива Джобса после того, как он заказал ее в 2008 году и кропотливо работал над ее обликом вместе с знаменитым французским дизайнером Филиппом Старком.

[ + – ] Яхта "Венера" - последнее произведение Стива Джобса Фото: Yacht Charter Fleet

Он не дожил до того, как яхта была достроена и спущена на воду, Джобс умер от рака поджелудочной железы до завершения работ над судном в 2012 году.

В свои последние годы Стив Джобс говорил своему биографу Уолтеру Айзексону: "Я знаю, что, возможно, умру и оставлю Лорен с недостроенной лодкой. Но я должен продолжать в том же духе. Если я этого не сделаю, это будет признанием того, что я скоро умру".

Яхта "Венера" создана из легкого алюминия, и Джобс нанял главного инженера своих магазинов Apple, чтобы он помог разработать специальное стекло, которое позволило установить на судне огромные окна по всему корпусу.

В знак признательности семья Джобса вручила изготовленный на заказ iPod Shuffle с выгравированным названием яхты каждому члену экипажа, который помогал ее строить. К айподу прилагалась записка с благодарностью за "тяжелую работу и мастерство".

Напомним, Лорен Пауэлл вышла замуж за Джобса в 1991 году — за десять лет до выпуска первого iPod — и теперь управляет состоянием, которое, по данным Forbes, оценивается в 12,3 миллиарда долларов. Большая часть активов Джобса перешла к Лорен после его смерти в 2011 году, что сделало ее одной из самых богатых женщин в мире.

У них было трое детей: сын Рид, и дочери Эрин и Ив, а также Пауэлл была мачехой дочери Джобса, Лизы Бреннан-Джобс. В честь которой он назвал компьютер Apple Lisa, хоть долго и не признавал тот факт, что является ее отцом. С матерью девочки, Крис-Энн, у Джобса был роман в 1970-х.

Помимо "Венеры", Лорен Пауэлл Джобс владеет двумя частными самолетами, четырьмя крупными объектами недвижимости и крупной долей в компании Уолта Диснея.

[ + – ] Вдова Стива Джобса - Лорен Пауэлл Джобс Фото: Скриншот

Пауэлл является основателем и президентом Emerson Collective, инвестиционной компании, занимающейся образованием, иммиграцией, здравоохранением и защитой окружающей среды.

Напомним, недавно поношенную пару обуви Стива Джобса продали на аукционе за 218 750 долларов. По словам представителя аукционного дома, пара сандалий Birkenstocks была "спасена" из мусорного бака Марком Шеффом, бывшим управляющим дома Стива Джобса.