Поношенные сандалии Стива Джобса продали за рекордные 200 тысяч долларов на аукционе

Сандалии Birkenstock Джобс носил так долго, что там сохранился отпечаток его стопы.

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Неизвестный поклонник сооснователя Apple Стива Джобса заплатил рекордные 218 750 долларов за пару его поношенных сандалий Birkenstock. Об этом пишет CNN.

Больше за сандалии еще не платили. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Сандалии Джобса были проданы на аукционе Julien's в сопровождении NFT.

Перед продажей Калифорнийский аукционный дом заявил, что сандалии, которые были описаны как "основательно использованные", но все еще "целые", были основным элементом гардероба Джобса в 1970-х и 80-х годах. Джобс умер в 2011 году от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

[ + – ] Поношенные "биркенстоки" Стива Джобса продали за 218 тысяч долларов неизвестному поклоннику Фото: Julien's Auctions

"Стелька из пробки и джута сохраняет отпечаток ступни Стива Джобса, который сформировался после многих лет использования", — говорится на сайте аукционного дома.

По словам представителя аукционного дома, пара сандалий Birkenstocks была "спасена" из мусорного бака Марком Шеффом, бывшим управляющим дома Стива Джобса.

"Стив Джобс изменил мир не только своими революционными инновациями, но и своим стилем делового лидерства и модой на ношение сандалий", — заявил CNN в понедельник Даррен Жюльен, генеральный директор и основатель Julien's Auctions.

"Эти сандалии Birkenstock носил Джобс, когда он вошел в историю, создав компьютер Apple, и они были его визитной карточкой", — отметил Жюльен.

Обувь была продана на аукционе Julien's Auctions "Иконы и идолы: рок-н-ролл", на котором были представлены памятные вещи, одежда, музыкальное оборудование и украшения от музыкантов и деятелей поп-культуры, включая Элвиса Пресли, Курта Кобейна и Джона Леннона.

Напомним, ранее, в Великобритании, на аукционе продали сумочку принцессы Дианы, которую специально для нее создали в модном доме модном Lana Marks. Сумочку Диана подарила своей подруге когда-то. Продали ее за 10 тысяч долларов.