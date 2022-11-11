На аукционе за 10 тысяч долларов продали сумочку, эксклюзивно созданную для принцессы Дианы

Дизайнерскую сумочку из кожи крокодила создали в модном доме Lana Marks

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На аукционе Reeman Dansie Auctioneers в Колчестере, Эссекс, продали сумочку, которая принадлежала принцессе Диане. И была создана специально для нее в модном доме Lana Marks. Новый владелец заплатил за элегантный артефакт 8600 фунтов стерлингов (более 10 тысяч долларов). Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Диана и Лана Маркс были подругами. Так что культовую сумочку из крокодиловой кожи с золотистыми застежками создавали в соответствии с ее предпочтениями в 1990-х.

Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie

В итоге сумка Диане так понравилась, что она купила их 15 штук. А в народе этот фасон сумочки Lana Marks стали называть "сумкой Дианы".

Сумку, которую продали на аукционе, Диана подарила Крисанти Лемос, жене греческого судоходного магната, после того, как она восхитилась ею на званом обеде. К сумке Диана приложила записку на официальном бланке Кенсингтонского дворца.

В которой Диана поблагодарила свою подругу за то, что она помогла ей пережить внимание прессы во время ее поездки в Грецию на похороны ее друга Янниса Каливиотиса.

Так что на торги сумку выставила семья Лемос. Аукционист Джеймс Гринтер отметил, что рассчитывал на ажиотаж во время торгов.

"Сумка в фантастическом состоянии, и возможность приобрести что-то, что принадлежало принцессе Диане, коллекционеры пропустить не смогли", — по словам аукциониста, сумкой Дианы больше всего интересовались в Великобритании, США и Австралии.

"Сумка и благодарственная записка были куплены американским частным коллекционером, который был очень рад добавить их в свою коллекцию", — отметил аукционист.

Интересно, но создательница сумочки Лана Маркс и принцесса Диана планировали четырехдневную поездку в Италию на конец августа 1997 года.

Но Лана отменила путешествие, когда у ее отца случился сердечный приступ. Вместо поездки в Италию, Диана отправилась в Париж со своим партнером Доди Файедом, где они погибли в автокатастрофе.

"Это было ужасно. Я должна был быть в отпуске с Дианой в Милане. Мы собирались отправиться на озеро Комо, прежде чем лететь обратно. Я постоянно думаю: "А что, если бы она была со мной? Всего этого могло и не случится", — вспоминала Лана Маркс в интервью.

Ранее Фокус писал о том, почему принцесса Диана всегда прижимала свои сумки, а особенно клатчи, к груди.