На аукціоні за 10 тисяч доларів продали сумочку, ексклюзивно створену для принцеси Діани

Дизайнерську сумочку зі шкіри крокодила створили в модному домі Lana Marks.

Related video

На аукціоні Reeman Dansie Auctioneers у Колчестері, що в Ессексі, продали сумочку, яка належала принцесі Діані та була створена спеціально для неї в модному домі Lana Marks. Новий власник заплатив за елегантний артефакт 8600 фунтів стерлінгів (понад 10 тисяч доларів). Про це пише Daily Mail.

Принцеса Діана та Лана Маркс були подругами. Так що культову сумочку з крокодилової шкіри із золотистими застібками створювали відповідно до її уподобань у 1990-х.

Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie Фото: Reeman Dansie

У результаті сумка Діані так сподобалася, що вона купила їх 15 штук. А в народі цей фасон сумочки Lana Marks стали називати "сумкою Діани".

Сумку, яку продали на аукціоні, Діана подарувала Крісанті Лемос, дружині грецького судноплавного магната, після того, як вона захопилася нею на званому обіді. До сумки Діана додала записку на офіційному бланку Кенсінгтонського палацу.

У ній Діана подякувала своїй подрузі за те, що вона допомогла їй пережити увагу преси під час її поїздки в Грецію на похорон її друга Янніса Калівіотіса.

Тож на торги сумку виставила родина Лемос. Аукціоніст Джеймс Грінтер зазначив, що розраховував на ажіотаж під час торгів.

"Сумка у фантастичному стані, і можливість придбати щось, що належало принцесі Діані, колекціонери пропустити не змогли", — за словами аукціоніста, сумкою Діани найбільше цікавилися у Великій Британії, США й Австралії.

"Сумка та записка подяки були куплені американським приватним колекціонером, який був дуже радий додати їх до своєї колекції", — зазначив аукціоніст.

Цікаво, але творчиня сумочки Лана Маркс і принцеса Діана планували чотириденну поїздку в Італію на кінець серпня 1997 року.

Але Лана скасувала подорож, коли в її батька трапився серцевий напад. Замість поїздки в Італію Діана вирушила в Париж зі своїм партнером Доді Файєдом, де вони загинули в автокатастрофі.

"Це було жахливо. Я мала бути у відпустці з Діаною в Мілані. Ми збиралися вирушити на озеро Комо, перш ніж летіти назад. Я постійно думаю: "А що, якби вона була зі мною? Усього цього могло й не станеться", — згадувала Лана Маркс в інтерв'ю.

Раніше Фокус писав про те, чому принцеса Діана завжди притискала свої сумки, а особливо клатчі, до грудей.