Особливий елемент образів. Чому принцеса Діана носила клатчі близько до грудей

Принцеса Уельська доповнювала клатчами практично будь-який свій вечірній образ.

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Стало відомо, чому принцеса Уельська Діана за життя завжди носила клатчі близько до грудей. Про це пише Vogue.

Покійна невістка королеви Єлизавети ІІ часто шукала клатчі у магазинах та доповнювала ними практично будь-який свій вечірній образ. Принцеса Діана називала їх "спайними сумками". Таким чином колишня дружина нового короля Великобританії Карла ІІІ прикривала своє декольте, коли притуляла аксесуар близько до себе, особливо коли виходила з машини.

Британська дизайнерка сумок Аня Гіндмарч розповіла подробиці покупок леді Ді її улюблених клатчів. У 90-х роках принцеса була дуже лояльним клієнтом, від якого власниця магазину завжди отримувала задоволення.

[ + – ] Принцеса Діана

"Вона приходила до нас без охоронців і метушні", — розповідає Гіндмарч.

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у серпні 1997. Ймовірною причиною ДТП називають постійне переслідування невістки папараці, де б вона не була. Після смерті ексдружини на той момент принца Чарльза залишилося двоє синів — принц Вільям та принц Гаррі. І саме вони, швидше всього, свого часу сядуть на британський престол.

[ + – ] Принцеса Діана

Нагадаємо, онука принцеси Діани, принцеса Шарлотта, успадкує особливу коштовність своєї бабусі.

Також Фокус писав про те, як принцеса Діана виглядала би в 2022, якби залишилася в живих.