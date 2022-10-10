Особый элемент образов. Почему принцесса Диана носила клатчи близко к груди

Принцесса Уэльская дополняла клатчами практически любой свой вечерний образ.

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Стало известно, почему принцесса Уэльская Диана при жизни всегда носила клатчи близко к груди. Об этом пишет Vogue.

Покойная невестка королевы Елизаветы II часто искала клатчи в магазинах и дополняла ими практически любой свой вечерний образ. Принцесса Диана называла их "спайными сумками". Таким образом, бывшая жена нового короля Великобритании Карла III прикрывала свое декольте, когда носила аксессуар близко к себе, особенно когда выходила из машины.

Британская дизайнер сумок Аня Хиндмарш рассказала подробности покупок леди Ди ее любимых клатчей. В 90-х годах принцесса была очень лояльным клиентом, от которого владелица магазина всегда получала удовольствие.

[ + – ] Принцесса Диана

"Она приходила к нам без охранников и суеты", — рассказывала Хиндмарш.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997. Вероятной причиной ДТП называют постоянное преследование невестки королевы папарацци, где бы она ни была. После смерти экс-жены на тот момент еще принца Чарльза осталось двое сыновей — принц Уильям и принц Гарри. И именно они, скорее всего, в свое время сядут на британский престол.

[ + – ] Принцесса Диана

Напомним, внучка принцессы Дианы, принцесса Шарлотта, унаследует особую драгоценность своей бабушки.

Также Фокус писал о том, как принцесса Диана выглядела бы в 2022, если бы осталась в живых.