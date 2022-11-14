Поношені сандалі Стіва Джобса продали за рекордні 200 тисяч доларів на аукціоні

Сандалі Birkenstock Джобс носив так довго, що там зберігся відбиток його стопи.

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Невідомий шанувальник співзасновника Apple Стіва Джобса заплатив рекордні 218 750 доларів за пару його поношених сандалів Birkenstock. Про це пише CNN.

Більше за сандалі ще не платили. Покупець захотів залишитись невідомим.

Сандалі Джобса продали на аукціоні Julien's у супроводі NFT.

Перед продажем Каліфорнійський аукціонний будинок заявив, що сандалі, які були описані як "добряче використані", але все ще "цілі", були основним елементом гардеробу Джобса в 1970-х і 80-х роках. Джобс помер у 2011 році від ускладнень, спричинених раком підшлункової залози.

[ + – ] Поношені "біркенстоки" Стіва Джобса продали за 218 тисяч доларів невідомому шанувальнику Фото: Julien's Auctions

"Устілка з пробки та джуту зберігає відбиток ступні Стіва Джобса, який сформувався після багатьох років використання", — йдеться на сайті аукціонного будинку.

За словами представника аукціонного будинку, пара сандалів Birkenstocks була "врятована" зі сміттєвого бака Марком Шеффом, колишнім керівником будинку Стіва Джобса.

"Стів Джобс змінив світ не лише своїми революційними інноваціями, а й своїм стилем ділового лідерства та модою на носіння сандалів", — заявив CNN у понеділок Даррен Жюльєн, генеральний директор і засновник Julien's Auctions.

"Ці сандалі Birkenstock носив Джобс, коли він увійшов в історію, створивши комп'ютер Apple, і вони були його візитною карткою", — зазначив Жюльєн.

Взуття було продано на аукціоні Julien's Auctions "Ікони й ідоли: рок-н-рол", на якому були представлені пам'ятні речі, одяг, музичне обладнання і прикраси від музикантів і діячів поп-культури, враховуючи Елвіса Преслі, Курта Кобейна та Джона Леннона.