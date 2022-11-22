Новое окружение и уверенность в себе. Что ждет Дев в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Дева.

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Что ждет Дев в 2023 году?

2023 год будет для Дев годом кардинальных перемен. Этот год в корне отличается от предыдущих 9 лет, это будет начало начал. То есть, обнуляться все тенденции предыдущего периода. У некоторых представителей Дев это произойдет в виде трансформации, будет переход на новую ступень развития. Для многих это будет жизнь "с нуля", будет много очень интересных событий. После душного и одиночного 2022 года 2023 приоткрывает некоторые перспективы на будущее, придает уверенности в своих жизненных силах. Год принесет веру с себя, подарит здоровый оптимизм. То есть 2023 год меняет вокруг все — ваше общественное пространство, место жительства, самореализаци. В личной жизни Дев 2023 год будет скорее удачливым, чем неудачливым. Связано это с наработанным опытом у Девы и те трудности, которые казались трудностями 8-9 лет назад, сейчас покажутся просто пустяком. Станет серьезный выбор, но этот выбор уже не будет сомнительным. Он будет категоричным, с пониманием и осознанием. новизна, новаторство, креативность — это девиз для Дев в 2023 году. Самое главное — вовремя это почувствовать, то есть вовремя коммуницировать с нужными людьми, вовремя принимать решения, брать на себя ответственность с переработкой прошлого опыта. В целом назвать 2023 год для Дев годом стабильности очень сложно — весь год идет на тренде изменений. И в первую очередь это касается первого полугодия, когда Девы начинают выборочно искать те темы для самореализации, которые для них будут казаться актуальными и интересными, но немножко повторять эпизоды прошлого. Это сказывается и на отношениях, и в целом на окружении. Снова надо всех менять, ну или исключать чужих людей из своего круга общения. Здесь Девы могут показаться крайне кардинальными, радикальными. Поэтому Девам нужно быть очень сдержанными в эмоциях, не рубить с плеча, для того, чтобы не наворотить таких дел, которые потом три года придется исправлять. Первая часть года дана для планирования больших проектов, не начинания. а именно расставления таких точек опоры и рисования дорожной карты. Многих Дев могут обвинить в их порочности, вспомнить им ошибки прошлого, вспомнить им какие-то обиды. Это также могут выражаться в делах, связанных с судами, какой-то агрессией. Но Девы не будут спотыкаться на старых проблемах и пройдут легко эти испытания. Зацикливаться на неприятностях Девам будет просто неинтересно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho